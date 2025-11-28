CHP'de kurultay heyecanı başladı: 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Özel: "Esas mesele iktidar olmak"

CHP 39. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı. Özel, saat 10.00'da CHP olağan kurultayının düzenlendiği Ankara Spor Salonu'na geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı. Kurultay kapsamında program çalışması yapacaklarını belirten Özel, program hazırlık çalışmalarını detaylarıyla anlattı.

DİVAN BAŞKANLIĞINA ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE SEÇİLDİ

Kurultayın başlaması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanı Ünlüce oldu.

ÖZGÜR ÖZEL: "SİYASİ POLEMİKLERİ YARINA BIRAKIYORUM"

Yeni parti programını delegelerin takdirine sunacaklarını aktaran Özel, "Yarın 81 ilden, Türkiye’nin dört bir yanından buraya koşup gelecek Cumhuriyet Halk Partililerin takip edecekleri bu salonda bugün delegelerimizle ve davetlilerimizle birlikte program çalıştayımızı yapacağız. Bildiğiniz gibi iki yıl önce bu salonda değişim kurultayımızda birtakım sözler, vaatler ve önümüze bir çalışma takvimi koyulmuştu. O takvimin içinde hiç şüphe yok ki en önemli iki hedefimiz, tüzüğümüzü değiştirmek ve programımızı yenilemekti" şeklinde konuştu.

Özel, bugün yalnızca program detaylarına ilişkin konuşma taraftarı olduğunu aktararak, "Bugün programla ilgili detayların, programla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortaya koyduğu perspektifin, Türkiye’nin önüne koyacağı yol haritasının önüne geçmemesi açısından konuşmamı sadece programla ilgili kısımlarla sınırlı tutacağım. Siyasi polemiklere, siyasi değerlendirmelere ya da önümüzdeki süreçle ilgili hep birlikte kararlılığımızı ifade edeceğimiz söylemlerin tamamını yarına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"ESAS MESELE İKTİDAR OLMAK"

Esas meselenin iktidar olmak olduğunu vurgulayan Özel, "Esas meselenin her şeyden kurtulmak için iktidar olmak, iktidar olmak için Türkiye’nin önüne Türkiye’nin sorunlarını çözecek hem kadroları, hem programı çıkarmak, bu programdan bir hükümet programı çıkarmak, o hükümet programının somut vaatlere evrilmesinin ve kamuoyunda ‘Evet, bizi bu program kurtarır, bu parti kurtarır, bu kadro kurtarır. 100 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi bir kez daha kurtarır’ dedirtebilmenin esas yolunun bu çalışmalardan geçtiğini biliyorduk. O kararlılıkla da bugün sizlerle buradayız, sizlerle birlikteyiz" şeklinde konuştu.

"GÜÇLENEN TÜRKİYE’Yİ NASIL TAAHHÜT EDEBİLİRİZ, BUGÜN BURADA BUNLARI ÇALIŞACAKSINIZ"

Umudu örgütlemek için yola çıktıklarını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu salonda bugün ben birazdan aranıza katıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasi ve adalet konusunda kurumların yıpratıldığı, kuralların esnetildiği, gevşetildiği, terk edildiği bir büyük çöküşe, bir yandan sokakta çetelerin dolaştığı, bir yandan insanların yarın evine ekmek götürüp götüremeyeceği kaygısını taşıdığı bir güvencesizlik ortamında başta mahkemelerde, hukukta, sonra ekonomide, sonra sosyal hayatta ve Türkiye’nin yarınlarında nasıl güvenli yarınları kurabiliriz, dirençli bir yurttaşı, güvenli yarınları ve kalkınan Türkiye’yi, güçlenen Türkiye’yi, kazanan Türkiye’yi nasıl sağlayabiliriz, nasıl taahhüt edebiliriz, bugün burada bunları çalışacaksınız. Bu çökmüş sisteme karşı umudu örgütlemek için yola çıktık. Bunun için demokrasiyi konuşacağız, hukuku konuşacağız. Demokrasinin önündeki en büyük engel olan seçim barajını konuşacağız. Sadece belli partilere yapılan Hazine yardımının nasıl siyasetin toplumsallaşmasının önünde engel olduğunu ve bunu nasıl aşacağımızı konuşacağız. Siyasetin finansmanını, Siyasi Ahlak Yasası’nı, GRECO kriterlerini de aşacak, Türkiye’de siyasetin hem finansmanını şeffaflaştıracak, hem yolsuzlukların önünü kesecek hem de bundan sonra her türlü tartışma ve ikili hukuk uygulamalarının önüne geçecek bir çalışmayı burada olgunlaştıracaksınız."

"VİZESİZ AVRUPA’NIN NASIL MÜMKÜN OLDUĞUNU BU SALONDA SİZLER OLGUNLAŞTIRACAKSINIZ"

Dış politika perspektifinin de tartışılacağını anlatan Özel, "Türkiye’nin bundan sonraki hem dış politikasını, hem Avrupa’nın çok ihtiyaç duyduğu güvenlik kaygıları için en önemli müttefiki olabileceğini hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortaya koyduğu cesur, kararlı ve doğru ilişkilerle ilerlediği Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinde gençler için yasaksız bir Türkiye, vizesiz Avrupa’nın nasıl mümkün olduğunu bu salonda sizler olgunlaştıracaksınız" açıklamasında bulundu.

"CHP’NİN İKTİDARI İÇİN ORTAYA KOYACAĞI BİR HÜKÜMET PROGRAMI ORTAYA ÇIKACAK"

Özel, parti programıyla sorunların çözümüne yönelik kavramların çıkacağını belirterek, şunları kaydetti: "Bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve CHP'nin iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak. Bu salondan Türkiye'nin gelecek iktidarının kararlılığını, o konuda CHP'nin inancını, birkaç gün içinde somutlaştıracağı, zenginleştireceği kadrolarını ve bu konudaki yürüyüşünün ordusunun ilk harekete geçen takımını burada ağırlamaktan, her şeye rağmen slogansız, tartışmasız, sesinin değil içinin güçlü olduğu bir süreci birlikte örmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

KURULTAYDAN DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Partinin, "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği kurultaya, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri, delegeler, partililer ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Murat Karayalçın ve tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na ayrıldı. Muharrem İnce ve genel başkan yardımcıları da ön sırada yer aldı.

Salona, Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel ile haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı CHP'li belediye başkanları, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in posterleri asıldı.

Kurultay salonu ayrıca, "Şimdi İktidar Zamanı", "Var Bir Çaresi", "Özgür Türkiye Özgür Kadınlar", "Adayımızı Yanımızda Sandığı Önümüzde İstiyoruz" ve "Kurutuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı afişlerle süslendi.

Salonda, CHP Kadın Kollarınca hazırlanan, zeytin dalı motifleriyle süslenmiş, üzerinde "Önce Adalet Önce Hürriyet" yazan dev pankart yer aldı.

Genel Başkan Özgür Özel, kurultay kapsamında fuaye alanında CHP Fotoğraf Servisi Foto Muhabiri Alp Eren Kaya'nın, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor: Darbeye Karşı Direniş" adlı fotoğraf sergisini de gezdi.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultaya davet edildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı gözlendi.

KURULTAYDA 4 KOMİSYON OLUŞTURULACAK

Kurultayın devamında, Program Komisyonu, Tüzük Değişikliği Komisyonu, Kurultay Yönetmeliği Komisyonu ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturulacak.

Kurultayın ilk gününde, genel başkan yardımcıları parti programını kısa sunumlarla delegelere tanıtacak. Ayrıca Parti Meclisi üye sayısının 60’dan 80’e yükseltilmesi ve gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişikliklerin de kurultayın ilk gününde yapılması planlanıyor.

Bugüne dek 22'si olağanüstü 60 kurultay toplayan CHP'de, olağan kurultay kapsamında parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişikliği görüşülerek oylamaya sunulacak.

Bin 300’ün üzerinde delege, kurultayda yeni parti programının yanı sıra, parti tüzüğündeki bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi için de oy kullanacak.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır