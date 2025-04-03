CHP'de olağanüstü kurultayın sloganı belli oldu! En son Baykal döneminde kullanılan yöntem geri geliyor

Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda blok liste yönteminin uygulanacağı öğrenilirken CHP lideri Özel’in karşısına aday çıkması beklenmiyor.

SLOGAN: 'MİLLİ İRADE'

CHP’nin olağanüstü kurultayının teması 'Milli irade' olacak.

Parti kaynakları slogana dikkati çekerek 1950’de Demokrat Parti'nin 'Yeter! Söz milletindir' kampanyasını hatırlatıyor.

Özellikle AKP'nin 23 yıldır 'milli irade' kavramına sırtını yasladığını belirten parti kaynakları, “AK Parti, İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte artık milli iradenin karşısındadır. Onları milli irade iktidara getirdi şimdi de milli irade iktidardan götürecekti” yorumunu yapıyor.

SALONA BASIN MENSUPLARI VE SEYİRCİ ALINMAYACAK

Kurultayın yapılacağı salona, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” afişleri asılacak.

Özellikle CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik görseller ön plana çıkacak.

6 Nisan’da yapılacak kurultay salonuna teknik yetersizlikler nedeniyle basın mensupları ve seyirci alınmayacak. Ancak salonun dışında basın mensuplarının çalışması için özel alan oluşturulacak.

Basın mensupları kurultayı bu bölümde canlı yayından takip edecek.

PARTİ MECLİSİ'NDE DEĞİŞLİK OLACAK MI?

Son olarak Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde kullanılan blok liste yöntemi, olağanüstü kurultayda da tercih edilecek.

Özgür Özel, kurmay listesine yönelik çalışmaları kapsamında İl Başkanları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

Özel’in Parti Meclisi listesinde sınırlı sayıda değişiklik yapması öngörülüyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olup olmayacağı da tartışılıyor.

NEFES’in Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olmayacak.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “Parti olağanüstü bir saldırı altında, bu şartlarda tek çare birlik olmak, ayrı düşerek AKP’ye hizmet etmeye gerek yok, bu yüzden delegelerin de başka bir adaya yöneleceğini düşünmüyoruz” yorumunu yapıyorlar.

Ancak bazı CHP’li isimler ise “Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı konusunda emin konuşamıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Nefes