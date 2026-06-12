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CHP'de yeni ihraç listesi! Tanju Özcan ve Serkan Tuncer...

CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Daha önce 9 isimin ihracı istenmişti. Bu isimlere iki isim daha eklendi.

CHP'de yeni ihraç listesi! Tanju Özcan ve Serkan Tuncer...
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK'sı, çarşamba günü 9 CHP'li milletvekilinin üyeliğini askıya almış ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

CHP de yeni ihraç listesi! Tanju Özcan ve Serkan Tuncer... 1

YENİ İSİMLER SEVK EDİLDİ

Bugün 14.30'da yeniden toplanan MYK'da yeniden bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları için sevk kararı alınacağı aktarılmıştı.

2 İSME DAHA İHRAÇ

Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP de yeni ihraç listesi! Tanju Özcan ve Serkan Tuncer... 2

CHP de yeni ihraç listesi! Tanju Özcan ve Serkan Tuncer... 3

9 KİŞİNİN İHRACI İSTENMİŞTİ

Daha önce ihracı istenen isimler açıklanmıştı. İşte o 9 kişi:

  • CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  • CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
  • Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
  • Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  • İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
  • Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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