CHP'de yeni ihraç listesi! Tanju Özcan ve Serkan Tuncer...

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK'sı, çarşamba günü 9 CHP'li milletvekilinin üyeliğini askıya almış ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

YENİ İSİMLER SEVK EDİLDİ

Bugün 14.30'da yeniden toplanan MYK'da yeniden bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları için sevk kararı alınacağı aktarılmıştı.

2 İSME DAHA İHRAÇ

Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

9 KİŞİNİN İHRACI İSTENMİŞTİ

Daha önce ihracı istenen isimler açıklanmıştı. İşte o 9 kişi: