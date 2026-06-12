CHP'de yeni ihraç listesi! Tanju Özcan ve Serkan Tuncer...

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK'sı, çarşamba günü 9 CHP'li milletvekilinin üyeliğini askıya almış ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.
Bugün 14.30'da yeniden toplanan MYK'da yeniden bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları için sevk kararı alınacağı aktarılmıştı.
Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Daha önce ihracı istenen isimler açıklanmıştı. İşte o 9 kişi:
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