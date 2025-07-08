CHP'de yeni soruşturma! Halk Ekmek Başkanı Özgen Nama da ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekim 2023'te gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde 'menfaat karşılığında seçime hile karıştırdığı iddiası' ile başlatılan soruşturma kapsamında hakkında fiili gözaltı kararı çıkarılarak ifadeye çağrıldı.

CHP PM Üyesi Ozan Işık ve bazı İstanbul il delegelerinin de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenilirken Özgür Çelik, çoğunluğu İstanbul İl Delegesi olmak üzere çok sayıda ismin de soruşturma kapsamında Vatan ve Gayrettepe emniyete çağrıldığını açıkladı.

HALK EKMEK BAŞKANI ÖZGEN NAMA DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Halk Ekmek A.Ş ve BELTUR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'nın da Özgür Çelik'in açıkladığı isimler arasında olduğu öğrenildi.

ÖZGEN NAMA KİMDİR?

İBB şirketinin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirilen Özgen Nama, 1975 yılında Kars'ta doğdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Muhasebe Bölümünü ve ardından Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü tamamladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler alanında da yüksek lisansını sürdürüyor.

Tekstil üzerine aile şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Siyasete Samandıra SHP Belde Başkanlığı'nda başladı.

SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri olarak görev yürüttü.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği, CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Daha sonra Samandıra CHP Belde Örgüt Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2011-2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve İBB CHP Grup Sözcülüğü, il ve ilçe delegelikleri, 32. 33. ve 34. Olağan Büyük Kurultay Delegelikleri, 14. 15. 16. ve 17. Olağanüstü Büyük Kurultay Delegeliği yaptı ve 2012 yılından bu yana da Büyük Kurultay Delegesi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Millet İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan adayı olmuştu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır