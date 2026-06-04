CHP'deki bilmeceye Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik yanıt

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bugün YDK toplantısına başkanlık etti.
Toplantının ardından gazeteciler Kemal Kılıçdaroğlu'na "Salı günü sizi grup toplantısında görecek miyiz?" diye soru yöneltti.
Kılıçdaroğlu bu soruya "Umarım" diye yanıt verdi.
Geçtiğimiz salı günü TBMM'deki grup toplantısına Özgür Özel başkanlık etmişti.
Gözler önümüzdeki salı günü gerçekleştirilecek CHP grup toplantısına çevrildi.
Öte yandan CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Mahir Polat seçildi.
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