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CHP'deki bilmeceye Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik yanıt

CHP'de gözler salı günkü grup toplantısına çevrildi. Belirsizlikle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik bir yanıt geldi.

CHP'deki bilmeceye Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik yanıt
Mehmet Hazar Gönüllü

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bugün YDK toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından gazeteciler Kemal Kılıçdaroğlu'na "Salı günü sizi grup toplantısında görecek miyiz?" diye soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu bu soruya "Umarım" diye yanıt verdi.

Geçtiğimiz salı günü TBMM'deki grup toplantısına Özgür Özel başkanlık etmişti.

Gözler önümüzdeki salı günü gerçekleştirilecek CHP grup toplantısına çevrildi.

YDK BAŞKANI BELLİ OLDU

Öte yandan CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Mahir Polat seçildi.

CHP deki bilmeceye Kılıçdaroğlu ndan tek kelimelik yanıt 1

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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