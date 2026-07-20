Danıştay’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ikinci kez Kartalkaya uyarısı

Danıştay Birinci Dairesi, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü ön incelemeyi ikinci kez yetersiz buldu.

Yüksek mahkeme, Bakanlığın yalnızca emekli İş Başmüfettişi Cemal C. A. hakkında soruşturma izni verilmesine yönelik kararını, gerekli araştırmaların yapılmadığı gerekçesiyle yeniden kaldırdı. Dosyanın tekrar Bakanlığa gönderilmesine karar verilirken, olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin isimleri ve görevleriyle belirlenmesi istendi.

İLK KARARIN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ

Danıştay, Eylül 2025’te verdiği ilk kararda, yangın öncesindeki denetim süreçlerinin kapsamlı şekilde araştırılmasını talep etmişti. Ancak Bakanlığın ikinci kez yaptığı ön incelemede de yalnızca aynı müfettiş hakkında soruşturma izni verildi.

Bakanlık, diğer görevliler açısından ihmal, kusur, kasıt veya taksir oluşturabilecek bir eyleme rastlanmadığını savundu. Yapılan itirazın ardından dosyayı yeniden değerlendiren Danıştay, önceki kararda işaret edilen eksikliklerin giderilmediği sonucuna ulaştı.

SORUMLULARIN TEK TEK BELİRLENMESİ İSTENDİ

Danıştay’ın 14 Mayıs 2026 tarihli kararında, denetim görevinden sorumlu kişilerin yalnızca “Bakanlık yetkilileri” şeklinde genel bir ifadeyle anılmasının yeterli olmadığı belirtildi.

Mahkeme; denetimlerin planlanması, uygulanması ve takip edilmesinde görev alan kamu çalışanlarının isim ve unvanlarıyla tespit edilmesini, ifadelerinin alınmasını ve görevlerini yerine getirip getirmediklerinin ayrı ayrı incelenmesini istedi.

Ayrıca Grand Kartal Otel’in daha önce denetlenip denetlenmediğinin, denetim programlarının kimler tarafından hazırlandığının, otelin neden denetim kapsamına alınmadığının ve kayıt sistemlerinde herhangi bir eksiklik bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği vurgulandı. (Halk TV⁠)

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVLİLERİNE DE İŞARET EDİLMİŞTİ

21 Ocak 2025’te meydana gelen yangında, 34’ü çocuk olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, gerekli denetimleri zamanında ve uygun biçimde yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlilerinin de sorumluluğuna dikkat çekilmişti.

Danıştay, otelde yangın öncesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetim yapılmadığının Bakanlığın incelemesinde de kabul edildiğini belirtti. Buna karşın denetimin neden gerçekleştirilmediği ve bu durumdan hangi kamu görevlilerinin sorumlu olduğu konusunda yeterli araştırma yapılmadığı ifade edildi.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yalnızca eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Başmüfettişi Cemal C.A. hakkında soruşturma izni vermişti. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı.

Yüksek mahkeme, eksiklerin tamamlanmasının ardından sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine ilişkin yeni ve gerekçeli bir karar alınmasını talep etti. Dosya bu doğrultuda yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderildi.