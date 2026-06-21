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CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken yeni bir iddia öne sürüldü. Buna göre Temmuz ayının kinci haftasına kadar CHP’de Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekili istifa edip yeni partiye katılacak.

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi
Recep Demircan

CHP'de yaşanan mutlak butlan krizi sonrasında Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp ayrı parti ile yola devam edeceği iddiası gündemde tartışılmaya devam ediliyor. Konuyla ilgili çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Buna göre CHP'de 106 vekil istifa edip yeni partiye katılacak.

CHP den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi 1

Gazeteci Sinan Burhan TV100 canlı yayınına şunları ifade etti:

"GENEL MERKEZDEN BİR KARAR BEKLİYORLAR"

"Temmuz ayının 14’ü yani ikinci haftasına kadar CHP’de Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekili istifa edip yeni partiye katılacak.

10 gün içerisinde genel merkezden bir karar bekliyorlar. Bu karar gelmediği taktirde istifa edecekler.

Yeni partiye ilk geçecek milletvekilleri ihraç edilen milletvekilleri olacak deniliyor.

CHP den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi 2

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Bu kadar milletvekili buraya geçerse bu siyasette kırılma gibi olur. Ben tarihte böyle bir şey görmedim."

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili CHP
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