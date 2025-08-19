HABER

CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti'

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde AK Parti'ye geçen ve ardından eski partisi CHP'yi eleştiri yağmuruna tutan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan bir hamle daha geldi. CHP lideri Özgür Özel'i mahkemeye verdiğini duyuran Çerçioğlu, "Bana ve namusuma laf etti" ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Siyaset gündemi geçen hafta olduğu gibi bu haftada Aydın'ı konuşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi hızlı bir şekilde gerçekleşti. Eski partisi CHP'yi eleştiri yağmuruna tutan Çerçioğlu'ndan bir hamle daha geldi.

tv100 canlı yayınında Çerçioğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan gazeteci Sinan Burhan, Çerçioğlu'nun Özgür Özel'i mahkemeye verdiğini açıkladı. Çerçioğlu mahkemeye verme gerekçesini ise, "Namusuma laf etti" olarak açıkladı. Çerçioğlu ayrıca Aydın'daki kalabalık miting için çevre illerden taşıma insanların getirildiğini iddia etti.

"MAHKEMEYE VERDİM! NAMUSUMA LAF ETTİ"

Çerçioğlu'nun, Burhan'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı.

"BÜTÇEYLE ADAM TOPLUYORLAR"

Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor.

Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı."

