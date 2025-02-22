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  4. CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçiyor! Rasim Ozan Kütahyalı: "Eğer bu bilgi doğruysa..."

CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçiyor! Rasim Ozan Kütahyalı: "Eğer bu bilgi doğruysa..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.02.2025 15:34
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CHP kontenjanından seçilen Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı, yarın AK Parti'ye geçecek. Gelen haber sonrası Rasim Ozan Kütahyalı da sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu.

CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçiyor! Rasim Ozan Kütahyalı: "Eğer bu bilgi doğruysa..."

Gazeteci Sinan Burhan'ın haberine göre, geçtiğimiz seçimlerde CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı, yarın AK Parti'ye geçecek.

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RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN YORUM

Rasim Ozan Kütahyalı ise bu habere inanamadı. Kütahyalı sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

"Doğru bilgi olduğuna inanmıyorum.

Mümkün değil bu.

Serap Yazıcı eğer AK Parti’ye geçerse şaşırırım.

Eğer bu bilgi doğru ise Sinan Burhan’ın haberciliğine bravo derim."

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Anahtar Kelimeler:
antalya CHP ak parti gelecek partisi
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