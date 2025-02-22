CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçiyor! Rasim Ozan Kütahyalı: "Eğer bu bilgi doğruysa..."

Gazeteci Sinan Burhan'ın haberine göre, geçtiğimiz seçimlerde CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı, yarın AK Parti'ye geçecek.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN YORUM

Rasim Ozan Kütahyalı ise bu habere inanamadı. Kütahyalı sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

"Doğru bilgi olduğuna inanmıyorum.

Mümkün değil bu.

Serap Yazıcı eğer AK Parti’ye geçerse şaşırırım.

Eğer bu bilgi doğru ise Sinan Burhan’ın haberciliğine bravo derim."