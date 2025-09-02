HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi: "Bu kararı kabul etmiyorum"

CHP İstanbul İl Kongresi bugün iptal edildi. İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyetinin görevlendirildiği öğrenildi. CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında "Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettik" açıklaması yaptı. Bu açıklama sonrası Tekin'den ilk açıklama geldi. Kararı kabul etmediğini söyleyen Tekin, "Bana sormadan, ifademi almadan, savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz." dedi.

İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi: "Bu kararı kabul etmiyorum"
Cansu Akalp

CHP İstanbul İl Kongresi bugün mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. Olağanüstü toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin den ilk açıklama geldi: "Bu kararı kabul etmiyorum" 1

Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında Gürsel Tekin’e yönelik ihraç kararı alındığını duyurdu. Gürsel Tekin, karar sonrası gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na değerlendirmede bulundu.

Gürsel Tekin şu ifadeleri kullandı;

"Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz.

"AK PARTİ'DEN BETER DURUMDASINIZ"

AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Donald Trump: 'Putin beni hayal kırıklığına uğrattı'Donald Trump: 'Putin beni hayal kırıklığına uğrattı'
Lüks yatı ortaya çıktı! İsim ve plaka kodu dikkat çektiLüks yatı ortaya çıktı! İsim ve plaka kodu dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin Özgür Özel ihraç parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lüks yatı ortaya çıktı! İsim ve plaka kodu dikkat çekti

Lüks yatı ortaya çıktı! İsim ve plaka kodu dikkat çekti

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi: "Bu kararı kabul etmiyorum"

İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi: "Bu kararı kabul etmiyorum"

Denize indirildi, 15 dakika sonra battı: Lüks yatta can pazarı

Denize indirildi, 15 dakika sonra battı: Lüks yatta can pazarı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.