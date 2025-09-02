İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi: "Bu kararı kabul etmiyorum"

CHP İstanbul İl Kongresi bugün mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. Olağanüstü toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında Gürsel Tekin’e yönelik ihraç kararı alındığını duyurdu. Gürsel Tekin, karar sonrası gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na değerlendirmede bulundu.

Gürsel Tekin şu ifadeleri kullandı;

"Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz.

"AK PARTİ'DEN BETER DURUMDASINIZ"

AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz."