CHP’den İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılması kararına itiraz başvurusu!

CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yaptı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkeme tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'tan oluşan heyet görevlendirildi.

Mahkeme 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken mevcut kongre sürecini de durdurdu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararın ardından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'i partiden ihraç etmeye yönelik karar alındığını açıkladı.

Tekin ise kendisine savunma hakkı verilmeden alınan ihraç kararını kabul etmediğini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ara kararın "yargılama sürecinde doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir" niteliğinde olduğunu vurguladı, nihai bir hüküm teşkil etmediğini vurguladı.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi 8 Ekim 2023'te yapılmış ve Özgür Çelik il başkanı seçilmişti.

