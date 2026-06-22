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CHP'den istifa edip aynı gün AK Parti'ye katıldı: Levent Koç'a rozetini Erdoğan taktı

Parti içinde devam eden gerginlik üzerinden CHP'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Toplantıda Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı.

CHP'den istifa edip aynı gün AK Parti'ye katıldı: Levent Koç'a rozetini Erdoğan taktı
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşma gerçekleştirdi. Toplantıya damga vuran gelişme AK Parti'ye gerçekleşen yeni katılım oldu.

CHP'DEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Toplantının sonunda bugün CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı.

CHP den istifa edip aynı gün AK Parti ye katıldı: Levent Koç a rozetini Erdoğan taktı 1

Koç'a AK Parti rozetini Erdoğan taktı.

CHP den istifa edip aynı gün AK Parti ye katıldı: Levent Koç a rozetini Erdoğan taktı 2

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"BÜYÜK BİR KALKINMA HAMLESİNE İMZA ATTIK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

  • Ağustos ortasında 25. yaşımızı kutlayacağız. Büyük bir kalkınma hamlesine imza attık, hedefleri gerçeğe dönüştürdük. 103 yıllık Cumhuriyet'imizin en başarılı kadrosu olarak adımız hem milletimizin kalbine hem de tarihe şan ve şerefle nakşettik. Partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Başarı hikayesi yazacağımıza çok az kişi inanıyordu. "Türkiye'yi bölgesel bir güç, küresel siyasetin oyun kurucusu seviyesine getireceğiz" desek hayalperest olmakla suçlanırdık.
  • Ankara sıradan bir başkent değildir. Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir.
  • Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
  • Bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.

CHP den istifa edip aynı gün AK Parti ye katıldı: Levent Koç a rozetini Erdoğan taktı 3

CHP'YE YÜKLENDİ

-Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika, savunma gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı, kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz.

  • Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız bugün de devam ediyor. Biz işimize bakıyor, asli gündemimize odaklanıyoruz.

CHP den istifa edip aynı gün AK Parti ye katıldı: Levent Koç a rozetini Erdoğan taktı 4

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Belediye başkanı Ankara Haymana Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti
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