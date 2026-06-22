Son dakika | Pankart krizinden günler sonra: Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti

Son dakika haberi: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan sancılı süreç devam ediyor.

Süreç bugün bir belediye başkanının istifasıyla devam etti.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

PANKART KRİZİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Haymana'daki Aile Yaşam Merkezi önüne asılan ve ilçeye yapılan hizmetlerin vurgulandığı pankartların, Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kaldırılması gündem olmuştu.

Bu gelişme belediyeler arasında kriz yaşandığı yorumlarını beraberinde getirmişti.

KULİSLERDE TRANSFERLER KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde Kalecik, Gölbaşı, Haymana ve Nallıhan belediyelerinin CHP’den AK Parti’ye geçebileceği konuşuluyordu. Ancak Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör AK Parti'ye geçecekleri yönündeki iddiayı yalanlamıştı.