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Havalar ısındı, Yunanistan'da vakalar arttı! Halka çağrı yapıldı

Yunanistan'da sivrisineklerle bulaşan Batı Nil Virüsü vakalarının son bir haftada 23 yeni vakayla 65'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sivrisinek ısırıklarına karşı önlem almasını istedi.

Havalar ısındı, Yunanistan'da vakalar arttı! Halka çağrı yapıldı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamada, son bir haftada 23 yeni vakanın tespit edildiği, böylece bu sayının 65'e çıktığı belirtildi.

Yeni vakaların 22'sinde sinir sistemini etkileyen ağır hastalık tablosu görüldüğü, bir kişide hafif belirtiler kaydedildiği aktarıldı.

Havalar ısındı, Yunanistan da vakalar arttı! Halka çağrı yapıldı 1

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, virüsün görüldüğü bölgelerin Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Batı Yunanistan olduğu, bu yıl virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Havalar ısındı, Yunanistan da vakalar arttı! Halka çağrı yapıldı 2

Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sivrisinek ısırıklarına karşı önlem almasını isterken, vatandaşlara "koruyucu giysi kullanmaları, sivrisinek kovucu ürünlerden yararlanmaları ve durgun su birikintilerinden kaçınmaları" çağrısında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
batı nil virüsü Yunanistan
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
beter olsun inş
beter olsun diyorsunda yunanistanla aramizda fazla mesafe yok yakinda bizede gelir
daha beter olsun hem onlar hem bizimkiler
Genetiği mi değişik nedir bu yılki sivrimerin rengi de değişik şeytan gibi de saklanıyorlar öldürmek epey uraştırıcı
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