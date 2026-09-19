Kırıkkale’de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesince "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır