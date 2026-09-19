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Takla atan otomobil, yolda bekleyen araca çarptı: Sürücü alkollü çıktı

Nevşehir’de kontrolden çıkarak takla atan otomobil, yol kenarında bekleyen başka bir otomobile çarptı.

Takla atan otomobil, yolda bekleyen araca çarptı: Sürücü alkollü çıktı

Nevşehir’de kontrolden çıkarak takla atan otomobil, yol kenarında bekleyen başka bir otomobile çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsünün 1,74 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kayseri-Avanos kara yolu Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkmaya hazırlanan H.S. yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde her iki sürücünün de kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Sağlık ekipler olay yerinden ayrılırken, polis tarafından yapılan alkol kontrolünde M.D.’nin 1,73 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı. Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Takla atan otomobil, yolda bekleyen araca çarptı: Sürücü alkollü çıktı 1

Takla atan otomobil, yolda bekleyen araca çarptı: Sürücü alkollü çıktı 2

Takla atan otomobil, yolda bekleyen araca çarptı: Sürücü alkollü çıktı 3

Takla atan otomobil, yolda bekleyen araca çarptı: Sürücü alkollü çıktı 4

Takla atan otomobil, yolda bekleyen araca çarptı: Sürücü alkollü çıktı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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