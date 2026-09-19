Rize İl Sağlık Müdürlüğünden şiddetli yağışlar sonrası içme suyu uyarısı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki yoğun yağışlar nedeniyle kaynağı ve menşei belirsiz suların tüketilmemesi, zorunlu hallerde ise bu suların mutlaka kaynatılıp soğutularak kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Rize’de etkili olan yoğun yağışların ardından Rize İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların içme sularına yönelik dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Duyuruda, "Kaynağı koruma altında olmayan ve menşei belli olmayan sular tüketilmemelidir. Zorunlu hallerde bu tür sular mutlaka kaynatılıp soğutulduktan sonra içme suyu olarak kullanılmalıdır. Yoğun yağışların devam ettiği günlerde ve yağışların sona ermesinden sonraki 5-7 günlük süreçte içme suları konusunda daha dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır