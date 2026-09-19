HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden şiddetli yağışlar sonrası içme suyu uyarısı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki yoğun yağışlar nedeniyle kaynağı ve menşei belirsiz suların tüketilmemesi, zorunlu hallerde ise bu suların mutlaka kaynatılıp soğutularak kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.Rize’de etkili olan yoğun yağışların ardından Rize İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların içme sularına yönelik dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden şiddetli yağışlar sonrası içme suyu uyarısı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki yoğun yağışlar nedeniyle kaynağı ve menşei belirsiz suların tüketilmemesi, zorunlu hallerde ise bu suların mutlaka kaynatılıp soğutularak kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Rize’de etkili olan yoğun yağışların ardından Rize İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların içme sularına yönelik dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Duyuruda, "Kaynağı koruma altında olmayan ve menşei belli olmayan sular tüketilmemelidir. Zorunlu hallerde bu tür sular mutlaka kaynatılıp soğutulduktan sonra içme suyu olarak kullanılmalıdır. Yoğun yağışların devam ettiği günlerde ve yağışların sona ermesinden sonraki 5-7 günlük süreçte içme suları konusunda daha dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şişli’de sokaktaki tartışmada Atatürk’e hakaret eden şüpheli yakalandıŞişli’de sokaktaki tartışmada Atatürk’e hakaret eden şüpheli yakalandı
Gürültü tartışması sopalı kavgayla bitti: O anlar kameradaGürültü tartışması sopalı kavgayla bitti: O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Bazı evler tahliye edildi, araçlar sulara gömüldü

Bazı evler tahliye edildi, araçlar sulara gömüldü

Trabzonspor-Galatasaray derbisine saatler kala her şey belli oldu!

Trabzonspor-Galatasaray derbisine saatler kala her şey belli oldu!

Gözyaşları içinde yardım istedi! "Kendimi yok etmek üzereyim"

Gözyaşları içinde yardım istedi! "Kendimi yok etmek üzereyim"

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.