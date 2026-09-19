Gürültü tartışması sopalı kavgayla bitti: O anlar kamerada

Olay, Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Şahbaz (27), evinin önünde geç saatlere kadar alkol alıp gürültü yapan akrabalarını birkaç kez uyardı.

'GÜRÜLTÜ' TARTIŞMASINDA KAN AKTI

Yaşanan anlaşmazlığın ardından yaklaşık 10 gün sonra 12 Eylül günü akşam saatlerinde konuşma amacıyla akrabalarının iş yerine giden Şahbaz, yine iddiaya göre aralarında akrabası H.K., çocukları O.E.K. ve O.R.K. ile H.A.D. ve K.D.'nin de bulunduğu grup tarafından sopalarla darp edilmek istendi. Korkarak kaçmaya çalışan Şahbaz, Turgut Özal Caddesi üzerinde yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, kalabalık bir grup tarafından sopalarla kovalanan Şahbaz'ın yere düşürülerek darp edildiği, çevredeki bazı vatandaşların ise araya girmeye çalıştığı görüldü. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahbaz, özel bir hastanede yaklaşık 8-9 saat müşahede altında kaldı. Çenesine 5 dikiş atılırken, kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, bacaklarının mosmor olduğu ve kaburgalarından birinin kırıldığı tespit edildi. Olayın ardından polis merkezinde verdiği ilk ifadede korku ve şok nedeniyle şikayetçi olmadığını belirten Şahbaz, daha sonra avukatı aracılığıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

"5-6 KİŞİ SOPALARLA BENİ BEKLİYORLARDI"

Olay anında yaşadıklarını anlatan Musa Şahbaz, "Şahıs her gün sabah saat 4-5 gibi geliyor, araç 5-10 dakika sürekli çalışıyor. Ailecek hep uyanıyoruz, tedirgin oluyoruz. Sabah yine saat 6-7'den önce geldi bir gün. Kapının önünde oturan 92 yaşındaki dedeme, 'Sen benim kapımın önünde ne oturuyorsun?' diyerek bayağı bir böyle bağırdı, çağırdı. 'Kalk git buradan' dedi. Annem de 'Başım belaya girmesin' diye 'Sen ses çıkarma, boş ver ne yaparsa yapsın' dedi. Konu o an kapandı. O günden sonra her gün yine aynı şekilde rahatsız edildik. O yüzden ben de konuşup uyarmak için dükkanına gittim. 5-6 kişi sopalarla beni bekliyorlardı. Beni görür görmez hareketlendiler. Ondan sonra üstüme doğru sopalarla 5-6 kişi bir anda koşmaya başladı. Tek başımaydım, beni sopalarla dövdüler. Üzerime çıktılar. 4-5 kişiden daha fazla bile olabilir. Dövenler zaten kendi akrabam oluyor. Kendisi benim annemin amcasının oğlu. 3 tane, 2 oğlu var, bir de kendisi var. ilk başta bu gürültüleri başlatıp sonra devam ettirip, sonra da 'ben bir şey yapmadım' gibisinden hareketler yapıp beni haksız duruma getirmeye çalıştığı için ben de dayanamayıp konuşmaya gitmiştim, ondan dolayı yaptım. İlk başta korktuğum için şikayetçi olmadım ama daha sonra gidip şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır