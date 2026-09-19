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Kayseri’de şüpheli ölüm: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 55 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de şüpheli ölüm: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 5’inci katında yaşayan Ali Osman K.’den (55) haber alamayan annesi durumu komşularına söyledi.

Kayseri’de şüpheli ölüm: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu 1

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Komşularının da Ali Osman K.’ye ulaşamaması üzerine eve gelen anne, Ali Osman K.’yi hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, Ali Osman K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, Ali Osman K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Kayseri’de şüpheli ölüm: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Kayseri
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