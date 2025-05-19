CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'den seslendi: "Gençlere yasakların yasak olduğu bir ülke vaad ediyoruz"

CHP tarafından her Cumartesi günü düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bugün İzmir'de yapılıyor.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasına şu ifadelere yer verdi;

"Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 106 yıl önce bugün, Anadolu'nun en kara günlerinde Mustafa Kemal, bu milletin istiklal mücadelsini Samsun'dan başlattı. Biz de 19 Mart darbe girişimi sonrası demokrasi ve özgürlük mücadelemizi ilk Samsun'dan başlatmıştık. O gün de Türk milletinin özgürlüğü tehdit altındaydı, bugün de öyle. O gün de iktidarda olanlar şahsi menfaat peşindeydi, bugün de öyle.O günde küresel güçlerin himayesinde milleti perişan etmekte bir sakınca görmüyorlardı, bugün de öyle. Mustafa Kemal İngiliz esiri Saray ahalisine nasıl bayrak açtıysa biz bugün emperyalizme memur olmuş bir azınlık hükümetine karşı demokrasi bayrağını Gündoğdu'da açıyoruz.

"GENÇLERE YASAKLARIN YASAK OLDUĞU BİR ÜLKE VAAD EDİYORUZ"

Gençlere yasakların yasak olduğu bir ülke vaad ediyoruz. Hakkını arayan gençlere gözaltılar, tutuklamalar, hapis cezaları yaşatanlara inat, yasakların yasak olduğu bir Türkiye vadediyoruz. Gençlere vizesiz bir yaşam, yasaksız bir yaşam vadediyoruz.

"KAYBEDECEĞİN İÇİN YARIŞMAKTAN KORKUYORSUN"

İktidarın artık meşruiyeti kalmadı. Salonlardan çıkamıyorlar, ülkeyi vesayetle yönetmek istiyorlar. Erdoğan'a Gündoğdu Meydanı'ndan sesleniyorum. 2 milyondan fazla İzmir'li arkadaşlarımın gözü önünde sana sesleniyorum Ekrem Başkan suçsuzdur, arkadaşlarımız suçsuzdur. Kanıtlayamadın, hepsi yalan ve iftira. Kaybedeceğin için yarışmaktan korkuyorsun.

Birileri Terörsüz Türkiye diyorlar. CHP Türkiye'de hem teröre kimden gelirse gelsin karşı olmuştur. Hem de her türlü şiddete karşı olmuştur. Türkiye'de herkes için eşit yurttaşlığı anayası önünde TC vatandaşlarının hepsinin eşit olmasını, kimsenin ötekileştirmemesini, dezavantaj yaşamamasını savunmuş, bunun için de tam bir demokrasiyi eksik olan tüm yasaların çıkarılmasını ve koşulsuz demokrasiyi savunmuşuzdur.