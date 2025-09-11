HABER

CHP'den 'Kayyum bitti' çıkışı gelmişti! Gürsel Tekin'den yanıt geldi: "Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız"

CHP'de kaosa neden olan CHP İstanbul İl Kongresinin iptali davasıyla ilgili yeni gelişmeler art arda yaşanıyor. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı reddederken, CHP tarafından 'kayyum bitti' açıklamaları geldi. Gözlerin çevrildiği Gürsel Tekin ise "Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de en önemli gündem maddelerinden biri CHP İstanbul İl Başkanlığı! İstanbul İl Kongresinin iptalinin ardından Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin'in dahil olduğu geçici heyet atanmıştı.

Bugün Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme, kongrenin iptaline ilişkin açılan davanın reddine karar verdi. Ayrıca mahkeme, davalı CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın 'pasif husumet yokluğu' nedeniyle reddine hükmetti.

"DAVAYI ESASTAN REDDETTİ, TEDBİR KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Binici, "Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanması talebiyle açılan davayı esastan reddetti. İstanbul'daki bir mahkeme tarafından alınan tedbir kararı, en başından bu yana söylediğimiz gibi yetkisiz şekilde verilmiştir ve hukuk karşısında yok hükmündedir. İstanbul örgütümüz ve tüm yol arkadaşlarımız, bu süreç boyunca demokrasi ve adalet için kenetlendi. Bugün verilen karar, sadece bir davanın reddi değil; örgütlü gücün, hukuksuzluğa karşı yükselen iradenin de kazanımıdır. CHP halktır, teslim alınamaz" dedi.

"TEDBİR KARARI BOŞA DÜŞMÜŞTÜR"

Kararın ardından basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şöyle konuştu: "İl binamız için, yönetim için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Derhal gereğinin yapılması gerekiyor. Burada yapılacak şey öncelikle İstanbul'daki asli hukuk mahkemesi vermiş olduğu o skandal kararı, tedbir kararını kaldıracaklar. Tedbir kararını kaldırdıktan sonra yeniden dava açabilirler" şeklinde konuştu.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Art arda gelen açıklamaların ardından gözler Gürsel Tekin'e dönmüştü. Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevlerinin başında olduklarını söyledi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz"

Tekin bir diğer paylaşımında ise "Görevimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; CHP’nin içindeki ayrılığı, kırgınlığı onarmaktır. Kirli medya algılarına değil, partimizin birliğine odaklandık. Sabırla, inançla… Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

TEKİN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ayrıca Gürsel Tekin'in avukatı Barış Demirkuş da açıklamada bulundu. Demirkuş şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı yürürlüktedir, işlemleri ve sonuçları devam etmektedir. İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin bir delege tarafından usul hukuka göre eksik şekilde açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 'pasif husumet yokluğu' gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davada İstanbul İl Başkanlığı’nın tüzel kişiliğinin olmaması sebebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf teşkilindeki hata sebebiyle pasif husumet yokluğuna hükmetti.

Mahkeme, Ankara’da kendi dosyasıyla birleşen başka bir davayı da bu kararla birlikte reddetti. İstanbul’da gerçekleşen bir il kongresine ilişkin olarak, dava konusu olayın gerçekleştiği yer mahkemesinin yani İstanbul’un yetkili olması sebebiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava ile bu süreç devam edecektir. İşin özeti Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yürürlükteki kararıyla görevdedir. Geçici heyetinin hukuki durumu ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinden gelecek bir kararla değişebilir"

