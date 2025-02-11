CHP'de sıcak saatler! Gündem yaratacak Mansur Yavaş kulisi: 'Vazgeçmeyecek!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi için parti içi 'ön seçim' yapılacağını açıklamıştı. Bu karar sonrasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'ön seçim' kararına mesafeli olduğu kulislere yansımıştı.

ÖZEL-İMAMOĞLU-YAVAŞ TOPLANTISI

Geçtiğimiz pazar günü Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile 3'lü bir toplantı düzenlemişti. Toplantıya ilişkin kare gündemde geniş yer bulmuştu.

ÖZEL TARİHİ AÇIKLADI, MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK GELDİ

Özel, bugünkü grup toplantısında ön seçim kararını 23 Mart olarak açıkladı. Özel'in açıklaması sonrasında Yavaş'tan da destek geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yavaş, "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" dedi.

"ADAYLIK İDDİASINDAN VAZGEÇMEDİ"

Bu gelişme sonrasında kulislerde Yavaş'ın birlik ve beraberlik görüntüsüne zarar vermeyeceği ve CHP'den ayrılmayacağı ancak adaylık iddiasından da vazgeçmediği konuşuluyor.