CHP'den Şile mitingi! Özel: "O sandık gelecek, Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı olacak"

CHP lideri Özgür Özel, miitnglere devam ediyor. "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitinglerinin bu seferki adresi İstanbul Şile'ydi. Özel Şile'de vatandaşlara seslendi ve önemli mesajlar verdi. Mitingde İmamoğlu'nun mektubu da okundu. İşte haberin tüm detayları!

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kürsüye gelerek İmamoğlu'nun Silivri'de yazdığı mektubunu vatandaşlara okudu.

Açıklamasına Şile halkına teşekkür ederek başlayan İmamoğlu, "Aramızda duvarlar, demir parmaklıklar olsa da sizinle meydanlarda buluşabilmek bana umut veriyor" dedi.

İmamoğlu, "Onların derdi millet değil; onların derdi Şile'yi tam 20 yıl sonra kaybetmiş olmaları. Dertleri millet olsaydı milletin seçtiği yöneticileri sudan sebeplerle tutuklamazlardı. Onların derdi belediyelerden sonra hükümeti de kaybedecek olmaları" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mektubu şu şekilde:

"Merhaba Şile’nin güzel insanları, köylüsü, çiftçisi, balıkçısı, esnafı… Hepinizi sevgiyle, hasretle selamlıyorum. Aramızda duvarlar, demir parmaklıklar olsa da sizinle meydanlarda buluşabilmek bana umut veriyor. Yarına, geleceğin güzel Türkiye’sine olan inancım daha da perçinleniyor. Sizler, adaletsizliğe uğramış, hakları elinden alınmış herkese umut oluyorsunuz. Sağ olun, var olun… Milletin iradesini hiçe sayanlar, güdümlü yargının arkasına saklanarak koltuklarını korumaya çalışanlar, Şilelilerin iradesini de gasp ettiler. Özgür Kabadayı Başkanımızın özgürlüğünü elinden alanların dertleri hukuk değil. Dertleri hukuk olsaydı, Özgür Kabadayı Başkanımızın kendinden önceki döneme dair tespit ettiği tam 30 usulsüzlüğün peşine düşerlerdi.

Onların derdi millet değil. Dertleri millet olsa, milletin seçtiği yöneticileri sudan sebeplerle tutuklamazlardı. Bizlerin tutuksuz yargılanmasına tahammül edemeyenlerin hukuka tahammülü yok, milletin iradesine tahammülü yok. Onların derdi, Şile’yi tam 20 yıl sonra kaybetmiş olmaları. Onların derdi, belediyelerden sonra hükümeti de kaybedecek olmaları. Hükümetler gelir gider; demokrasi budur. Millet ne derse o olur; cumhuriyet budur. Cumhuriyeti ve demokrasiyi içine sindiremeyenleri, milletin iradesini kabullenemeyenleri, milletimiz de kabullenmez. Şile’de de kabullenmez, Şırnak’ta da kabullenmez.

Sevgili Şileliler; 2019’dan bu yana Şile’ye yaptığımız muazzam yatırımları, getirdiğimiz hizmetleri sizler çok iyi biliyorsunuz. Şile’nin köylerine, yollarına, alt yapısına, içme suyuna, çiftçisine hizmetlerimiz saymakla bitmez. Şile’ye ihmal edenlere inat, Şile’nin ‘çözülmez’ denen sorunlarını 6 yılda çözdük. Yuvamız İstanbul kreşimizi çocuklarımızın, ailelerimizin hizmetine sunduk. Tarıma ve üreticiye destekte bulunduk. Bölgesel İstihdam Ofisi Şile şubemizi açtık. Şile’de ihtiyacı olan ailelerimize destek olduk, gençlerimize burs sağladık. Kimseyi arkada bırakmadık. Şile’ye 2024’ten sonra hangi gözle baktıysak, öncesinde de aynı gözle baktık. Şile Belediyesi’nin hangi partiden olduğunu aklımıza bile getirmeden, tam bir eşitlik ve adalet duygusuyla hareket ettik. Toz zerresi kadar ayrımcılık, partizanlık yapmadık.

İktidara geldiğimizde de partizanlığa, ayrımcılığa asla geçit vermeyeceğiz. Çünkü bizim derdimiz; herkes için, her yerde adaleti sağlamak. Yalnız mahkemelerde değil, elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Okula aç gidip gelen, eşit kalitede eğitim imkanına kavuşamayan çocuklar için adaleti sağlayacağız. Parası yetmediği için, kaliteli sağlık hizmetine ulaşamayanlar için adaleti sağlayacağız. Geleceğe ilişkin umutları tükenen, yaşama sevinçlerini kaybetmekte olan gençler için adaleti sağlayacağız. Hiç kimse mülakat mağduru olmasın, herkes hak ettiği işe hakkıyla girebilsin, huzurla çalışabilsin diye adaleti sağlayacağız. Kamu kaynaklarından adil biçimde yararlanamayan tüm üreticiler, girişimciler için adaleti sağlayacağız. Gelişmiş ülkelerdeki çalışma koşullarına ve haklara sahip olmayan tüm çalışanlar için adaleti sağlayacağız. Başka ülkelerin emeklilerinin gelir ve yaşam koşullarına gıpta ile bakan emeklilerimiz için adaleti sağlayacağız. Cinsiyeti, kökeni, inancı, yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan, haksızlığa uğradığını hisseden herkes için adaleti sağlayacağız.

Bizim derdimiz; adalet temeli üstünde yükselen, vatandaş karşısında haddini bilen bir devlet inşa etmek. Bizim derdimiz; devleti istisnasız herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi haline getirmek. Ekonomimiz, teknolojimiz, sanayimiz ancak böyle gelişir. Devletimiz, ülkemiz, ancak böyle güçlenir. Herkes için, her yerde adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir ülkenin özgüvenli, birbirine yürekten bağlı vatandaşlarına hiçbir güç diz çöktüremez. Bizim güçlü devletten, zengin milletten, özgür yurttaşlardan, büyük Türkiye’den anladığımız budur. Hükümet programımızı, iktidar projelerimizi tek tek açıkladıkça, göreceksiniz ki biz, ruhunda adalet ve hürriyet olan, bir büyük demokrasi devrimi yapmaya geliyoruz. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak. Biz, hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız. Ve her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

ÖZEL: 'O SANDIK GELECEK, EKREM BAŞKAN CUMHURBAŞKANI OLACAK'

İmamoğlu'nun mesajı okunduktan sonra CHP lideri Özel açıklamalarda bulundu. Özel'in ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Şile'de miting mi olur, nerden bulacaksın o kadar insanı, dediler. Dedik ki Şile'de miting olmaz, biz Şile'ye mitinge değil eylem yapmaya gidiyoruz. Daha kalabalık olabilir miydik? Olamazdık. Kim varsa bu akşam Atatürk Meydanı'nda!

Bugün Özgür Başkan ile Silivri'de konuştuk. Diyor ki geldim 1.2 milyar bütçeli belediyeyi 1 milyar borçla teslim ettiler. Teftiş grubunu görevlendirdim, 5 yılda 30 dosyada 580 milyon liralık usulsüzlük tespit ettiler. Ekim 2024'te gözlerinin içine bakarak bütün belediye meclisine anlattım kimse bir şey demedi, savcılık harekete geçmedi. Kendisinden önceki belediye başkanı, parkecilik yapan birisi diyor ki üç boyutlu motifli parke alınacak. 720 bin liralık parke alınıyor, ödeme yapılıyor, Özgür Başkan bana söyledi, 720 bin lirası kesilmiş üç boyutlu motifli parkeyi arayın. Yok öyle bir şey! Fatura var parke yok!

Kimse pırıl pırıl evladımıza, varıp da sırf siyasi amaçlarla onun hakkını yiyip sizin hakkınızı gasp etmeye çalışıyorlar. Geçen dönemden 30 dosya dururken tek kuruşluk kusuru olmayan Özgür Başkanımızı size yedirmeyeceğiz darbeciler!

Açık ve net söylüyorum, hiç kaçarı yok. O sandık gelecek. Bugün içeride tuttuğunuz adayımıza kavuşacak, Ekrem Başkan'ı Cumhurbaşkanı yapacak! O günden sonra bakan evlatlarının dönemi bitecek vatan evlatlarının dönemi başlayacak.