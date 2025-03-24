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CHP, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını duyurdu: "Başlıyoruz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.03.2025 06:47
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün 81 ilde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitti. Ön seçimin tek adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. CHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görsele, "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Başlıyoruz" notu düşüldü.

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını duyurdu: "Başlıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime gitti. Ön seçimdeki tek aday ise tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP’nin oy verme noktalarında İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle dayanışma sandıkları da kuruldu.

CHP, İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI DUYURDU

Ön seçimde 14 milyon 800 binin üzerinde oy kullanılırken CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada partinin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğu duyuruldu.

"BAŞLIYORUZ"

CHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görsele, "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Başlıyoruz" notu düşüldü.

İşte CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını duyurduğu paylaşım:

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EKREM İMAMOĞLU DÜN SABAH SAATLERİNDE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla hakkında tutuklama talep edilen İmamoğlu için bu suçlamadan tutuklamaya gerek olmadığına karar verildi. Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler ile birlikte İstanbul Adliyesi’nden Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.

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