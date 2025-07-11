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CHP Genel Başkanı Özel'den Antalya'da tutuklu bulunan Böcek'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyareti kapsamında ilk olarak CHP İl Başkanlığı'nı, ardından tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel'den Antalya'da tutuklu bulunan Böcek'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya temaslarına partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek başladı. Partililerle basına kapalı olarak bir araya gelen Özel, daha sonra ‘rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etmek üzere Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçti.

CHP Genel Başkanı Özel den Antalya da tutuklu bulunan Böcek e ziyaret 1

ZİYARETİN ARDINDAN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE GİTTİ

Özel, Böcek'i ziyaretinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Özel'e Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de eşlik etti. Özel, akşam gerçekleştirilecek mitingde bir konuşma yapacak.

CHP Genel Başkanı Özel den Antalya da tutuklu bulunan Böcek e ziyaret 2

(İHA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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