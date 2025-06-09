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CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından açıklama! Gözyaşlarını tutamadı: "Bambaşka bir insanı kaybettik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde açıklamalarda bulundu. Özel, cenaze programını açıklarken gözyaşlarını tutamadı.

CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından açıklama! Gözyaşlarını tutamadı: "Bambaşka bir insanı kaybettik"
Begüm Özkaynak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde açıklama yaptı. Özel, konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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"MANİSA, YETİŞTİRDİĞİ EN MÜSTESNA KİŞİLİKLERDEN BİRİNİ KAYBETTİ"

"Değerli Manisalılar, değerli arkadaşlarımız, dostlarımız. Kusuruma bakmayın zor bir konuşma yapacağım. Çok zor günler geçirdik hep beraber, maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik.

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Ben aklımın, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, bir gençlik arkadaşımızı; Manisa, yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek güçteydi. Hepimiz de ona bu yüzden o kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediği düşündüğümüz sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz.

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Eşi ve kızı eve geçtiler. İkizlerini alıştıracaklar yarına. Annesine en müsait şekilde doktorlar söyleyecekler. Büyük ihtimalle bir anjiyo olması gerekiyor annesinin de... Burası bir hastane ve diğer hastaların yakınlarının yerine kendinizi koyun ve biz bu hastanenin girişini boşaltmak durumundayız. Biz bu hastaneyi boşaltmak durumundayız. Emin olun Ferdi yukarıdaki odada yanımda olsaydı bana şunu diyecekti: 'Ağabey, bu insanların evine gitmesi lazım. Sen söylersen giderler.'"

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CENAZE PROGRAMINI AÇIKLADI

Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız. Yarın saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören yapacağız. Daha sonra Hatuniye Cami'nde öğle namazı bitecek, Ferdi başkanımızın cenaze namazını, bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak, valiliğin arkasında cenaze namazını kılacağız. Ardından hep birlikte yürüyerek, Birinci Mezarlık'ta başkanımızı defnedeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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