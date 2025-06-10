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CHP Genel Başkanı Özel'den Zeyrek'e veda paylaşımı! "Nurlar içinde yat kardeşim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in cenazesinin ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu. Özel paylaşımda, "Nurlar içinde yat kardeşim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'den Zeyrek'e veda paylaşımı! "Nurlar içinde yat kardeşim"
Begüm Özkaynak

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

CHP lideri Özel, Zeyrek'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerini iletti.

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"NURLAR İÇİNDE YAT KARDEŞİM"

Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını…

Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik.

Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Nurlar içinde yat kardeşim."

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Özgür Özel
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