CHP Genel Başkanı Özel "Hodri meydan" diyerek duyurdu! "Biz kanun teklifimizi 9 Mayıs'ta vermiştik"

CHP lideri Özel ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri kapsamında Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde konuştu. Özel,

Özel'in açıklamalarının satır başları şu şekilde;

112 gündür adalet ve demokrasi mücadelesi veriyoruz, karşımızdakiler meydanlardan, sandıktan, sokaklardan korkuyorlar. Sokağa çıkıp, hatrınızı soramıyorlar. Hesap vermeye gelince sizden bucak bucak kaçıyorlar. Biz haklılar, güçlüler, hem sesi çıkanlar, aslan gibi yüreğiyle bu meydanlara koşanlar... Onlara sesleniyoruz; adayımızı esir tutamazsınız! Ekrem Başkanı alacağız, iktidarı alacağız, millet kazanacak, biz kazanacağız.

2008'de ilçe olan 17 yaşında gencecik bir ilçedeyiz. 3 sefer burayı AK Parti kazandı biz 3 dönem Sancaktepe'ye küsmedik, çalıştık. Sonra pırıl pırıl genç bir aday ile birlikte Sancaktepe'nin karşısına çıktık. Biz daha iyi çalışırız dedik millet bu seçimde yüzünü bize döndü. Sancaktepe'yi geçmişte kendi kalesi sayanlar gördüler ki Sancaktepe iktidarın kalesi değil, kale siyaseti bitmiş artık burası milletin kalesidir.

İşte 31 Mart seçimlerinde seçimi kazanan Alper Başkanımız burada hepinize teşekkür ediyorum ona gösterdiğiniz güven ve oylar için. Ona güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

"12 ŞEHİDİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM , MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"

12 tane şehidimiz için saygı duruşunda bulundunuz, istiklal marşı'nı okudunuz. Bende şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak böyle bir ihmali içimize sindiremiyoruz. Metan gazından 12 askerimizin hayatını kaybetmesini, ordumuzun envanterinde insansız hava araçları varken, evlatlarımızda gaz maskesi, oksijen tüpünün olması gerekirken, bunların ihmal edildiğini gördükçe. Cumhuriyet Halk Partisi bunu sonuna kadar araştıracak. Mehmetçiğin canını hiçe sayanlardan mutlaka hesap soracağız.

"SİZİ BU YASAKLARDAN DA YOLSUZLUKTAN DA KURTARACAĞIZ"

Maalesef bu beceriksiz iktidarın elinde ekonomimiz gün geçtikçe kötüleşiyor. Ev genci olarak nitelendirilen gençlerimizin sayısı 4,5 milyonu buldu. Bu rakamlar Avrupa'da bunun çok çok altında ve Avrupa bunu dert ediyor. Yaşı geçmiş, işi olmayan, okulda da olmayan gençlerimiz var. Ekrem Başkanla konuşurken bu yaklaşan seçimi en çok arkadaşlarımızın özgürlüğü için değil kendimiz için değil bu ülkenin yoksulları için gençleri için yasaklardan ve işsizlikten bıkmış gençleri için bu partinin bir an önce iktidar olmasının ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Türkiye'nin bütün gençlerine söz veriyoruz; sizi bu yasaklardan da yolsuzluktan da kurtaracağız. Cumhuriyetin bundan sonraki dönemi yüz yıl öncesinde olduğu gibi gençleriyle birlikte yarınlara taşınan bir Cumhuriyet olacak.

"ÜNİVERSİTE ARKADAŞIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞIRSA BEN BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM"

Sayın Erdoğan'ın muhalif kanallarını akşamları çok izlediğini biliyoruz. Sözcü TV'yi kararttı ama TELE1 ve Halk TV açık. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; bak sen Ekrem Başkanın alnının teriyle aldığı diplomasıyla oynarsan onun diplomasını sorgularsan, senin tavla oynayabileceğin bir tavla arkadaşın yok. Yarın sabah üniversiteyi birlikte okuduğu bir arkadaşıyla oturup bir türk kahvesi içip fotoğrafını paylaşırsa ben bir şey söylemeyeceğim. Diploması yok, bizim diplomamıza saldırıyor.

"HER BİRİMİZİN CEBİNDEN 10'AR ÇEYREK ALTIN ÇALAN BİR DARBE BU"

19 Mart darbesini yapmamın faturası iyice netleşti. 150 milyar dolarımız gitti ve sadece bunu Ekrem Başkan'dan kurtulmak için harcadılar. Bu öyle bir para ki meydan meydan gezip asgari ücretin 30 bin 250 TL olması gerektiğini söylüyoruz ya tam 120 katı. 6 Şubat depreminin ekonomiye getirdiği yükün 1,5 katı 86 milyonun cebinden 70'er bin TL alan bir darbe bu. Her birimizin cebinden 10'ar çeyrek altın çalan bir darbe bu. Bu para maaşlara zam olarak gelmediği gibi bu kayıp yüzünden ürünlere zam geliyor, ağır vergiler geliyor. 6 milyon yoksul aileye 83'er bin TL maaş bağlayabilirdik. 2.3 milyon esnafımıza 2.5'ar milyon karşılıksız hibe verebilirdik. 1.7 milyon öğrencimize üniversite bursu olarak 73'er bin TL verebilirdik. Ama bu parayı darbeye harcayanlar doları 40 TL yaptılar.

"PARAMIZ PUL OLDU"

Bugün doları 40 TL ilk cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde dolar 3.2 TL'ydi eşittir 1 TL olacak dediler 40 TL oldu. Paramız pul oldu. Yoksulluğu kader olmaktan kurtaracak bu ülkeyi 100 yıl sonra bir kez daha kalkındıracak biri var derseniz; Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhurbaşkanı adayımızın adı da Ekrem İmamoğlu'dur.

"BİR YENİLMEZ VARSA O DA EKREM BAŞKAN'DIR"

Biz iki seçimdir Erdoğan'ın adaylarını teker teker yeniyoruz. '23 yıldır seçim kaybetmedim' diye geçmişi anmış Erdoğan ama artık o yenilmez değil. Onu 31 Mart'ta yendik ve 2. parti yaptık. Bütün anketlerde CHP 1. parti. Beylikdüzünde 1 kez İstanbul'da 3 kez İmamoğlu Erdoğan'ı ve adaylarını yendi ama Erdoğan Ekrem Başkanı bir kere bile yenemedi. Bir yenilmez varsa o da Ekrem Başkan'dır onun için korkuyor. Biz geliyoruz. Yeneceğiz.

"GÜYA BU ADAM SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AMA DIŞARIDA"

Arkadaşlarımıza her türlü iftirayı attıranlar bir suç örgütü lideri diye tanımladıkları Aziz İhsan Aktaş'a çeşitli belediyelerimize iftiralarda bulundurdular. Şimdi evinde yazlığında keyif çatıyor. Güya bu adam suç örgütü lideri ama dışarıda. 388 ihale almış 300'ünü AK Partililerden 88'ini bizden almış. İhalelerin yüzde 70'ini AK Parti'den almış.

"BEN BAKLAVA KUTUSUNU GÖRDÜM DERHAL HAREKETE GEÇTİM"

Erdoğan bugün çıkmış, 'hırsızlık yapan bizden değildir' diyor. Erdoğan o zaman seninm bu ülkeden ırak olman lazım. Utanmadan sıkılmadan bugün çıkmış CHP'ye baklava kutularından bahsediyor. Ben baklava kutusunu gördüm derhal harekete geçtim 2 tane müfettiş görevlendirdim 'taviz yok' dedim benim baklava kutusuna tahammülüm yok ama senin ayakkabı kutularından sabıkan var. Ayakkabı kutusuna 17-25 Aralık'ta bakanların evinden ayakkabı kutularıyla para çıkarken ve senin arkadaşların bunları yüce divana yollayalım derken, onları yüce divana yollamayan sensin. Hırsızına sahip çıkan sensin ayakkabı kutusuyla bu devleti rezil eden bu milleti soyan sensin Erdoğan.

"BU MİLLET SENİ UNUTMADI GÜN GELECEK O DEFTERLERİ AÇACAĞIZ"

Buradan büyük bir özgüvenle söylüyorum hırsızlık yapan, rüşvet alan, devleti zarara uğratan kim varsa CHP'de yeri yoktur. ama senin iftiracılarına kurban edeceğimiz bir tane de arkadaşımız yoktur. Eğer yanlış yapan varsa cezasına çekecek. Ama hırsızına sahip çıkan 'paraları sıfırlayamadım' diyen oğluna fırça atan... Bu millet seni unutmadı gün gelecek o defterleri açacağız. O bakanları da yüce divan'da yargılayacağız. Ant olsun.

"GEÇMİŞTE AK PARTİ'YE ÜYE OLMUŞ OLANLARLA, OY VERENLERLE HİÇBİR DERDİMİZ YOK"

Gün gelecek devran dönecek AK Parti hesap verecek deyince Erdoğan seviniyormuş, bunlar meydanlarda bunu derse millet ürker yolsuzluğa rağmen korkar bize oy verir. Buradan büyük bir samimiyetle sesleniyorum; torunum işe girsin diye kaydını yaptılar, bazen damat istedi verdi bazen komşuyu kıramadı AK Parti'ye kaydoldun belki de kendi rızanla iyi olsun diye verdin bugünleri düşünemedim. Geçmişte AK Parti'ye üye olmuş olanlarla, oy verenlerle hiçbir derdimiz yok. Onlar için de çalışacağız, çaresi olacağız. Madem ki bu cumhuriyeti birlikte kurduk bir kez daha bu ülkeyi birlikte kurtaracağız. Sadece ve sadece hırsızlar korksun. Milletle hiçbir derdimiz yoktur.

"AHMET HAMDİ ÇAMLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Yeliz- Biliyorsunuz Ahmet Hamdi Çamlı, Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakını arabasını kullanan şoförü. Tayyip Bey bunu milletvekili yaptı. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi bu beygire maaş ödemesin artık yeter 'demiş. Ahmet Hamdi Çamlı '1923 kanlı bir darbedir' diyor.

Talimat verdik 81 il başkanımız tüm milletvekilerimiz 'Yeliz' hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar. Bakalım ünvanındaki cumhuriyeti hak eden ilk savcı kim olacak bütün Türkiye görecek.

Atatürk'ün talimatıdır. Der ki; 'Cumhuriyet savcıları bu ülkenin incileridir' der. 'Bu cumhuriyeti biz cumhuriyetin savcılarına emanet ettik' der. Cumhuriyet savcıları adınızı hak edin bu milletin size verdiği maaşı hak edin.

Ülkemizin her tarafı yangın yeri iç cepheyi güçlendirelim hep birlikte olalım Türkiye'yi bir arada tutalım diye haklı ama şaşırtan davetler duyuyoruz. Elbette birlikte olalım ve güçlü olalım. Bir ülke düşünün 15,5 milyon kişinin oy verdiği Cumhurbaşkanı adayını seçildiği gün hapse koyacaksınız. Yetmeyecek babasıyla, evladıyla uğraşacaksınız. İftiralarla hapse atacaksınız yetmeyecek özel kalem müdürlerine gideceksiniz 10 tane suçsuz günahsız makam şoförünü alacaksınız. Ondan sonra da dönüp 'hadi hepimiz aynı gemideyiz birlikte olalım' diyeceksiniz. Biz Türkiye'nin güçlü olması için

"O ZAMAN HODRİ MEYDAN BİZ KANUN TEKLİMİZİ 9 MAYIS'TA VERMİŞTİK"

Sayın Bahçeli yargılamanın uzadığını canlı yayını kendilerinin de kabul ettiğini

söyledi. O zaman hodri meydan biz kanun teklimizi 9 Mayıs'ta vermiştik. TRT'nin

duruşmayı bir kanaldan baştan sona eksiksiz, savcıyı nasıl veriyorsa savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlansın. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans vererek eksiksiz ve tam yayınlanmasını istiyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum.

"SENİ YÜZDE 29'LA ORDA OTURTMAM"

Bugün ben cezaevindeyken dışarıda Erdoğan konuşmuş 'yüzde 52 oyla geldim 3 yıl daha gitmem' demiş. Aslında ilk turu geçemedi 3 yıl daha gitmem diyor. Millet git diyor bu koltuğa yapıştım gitmem diyor. Sen yüzde 52 değilsin sen yüzde 29'sun seni yüzde 29'la orda oturtmam. 29'la orada oturamazsın. Yüzde 29 oyla orada oturamaz.

"2 KASIM PAZAR GÜNÜ O SANDIĞI GETİR"

Buradan ilan ediyorum 2 Kasım Pazar günü o sandığı getir. Adayımızı bırak! Ama korkuyorsun afişlerini, resimlerini indiriyorsun. Ama sana iddia ediyorum Ekrem Başkanı içeride tutsan bile getir sandığı Ekrem Başkanın vesikalık fotoğrafına yenileceksin. Madem ki patron millet, madem ki her şeyin başı sonu milletten alınacak oydur. Bizden, milletten sandıktan kaçamazsın. Sen gaza bastın biz gaza bastık. Sen durmadın biz durmadık. Artık bu ülkeyi uçurumdan aşağıya yuvarlamaya hakkın yok. Felaketi durdur kararı millet versin. Hodri meydan!

Bu vakitten sonra yeni tutuklamalar, uzayan yargılamalar milleti daha fakir yapmaktan başka bir işe asla yaramaz. 2 Kasım için açıkça çağrıda bulunuyoruz.