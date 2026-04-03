CHP Genel Başkanı Özgür Özel 18 sanığın tahliye edilmesiyle ilgili konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 18 sanığın tahliye edilmesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bundan sonraki ara kararlarda bunların artarak devam edeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı. Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki adli süreci de eleştirdi.

Özel, İzmir'de Konak Belediyesinin Çınarlı Mahallesi'nde hizmete aldığı "Ferdi Zeyrek Kültür Gençlik Merkezi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentteki her başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

ÖZEL: "SONRAKİ ARA KARARLARDA SAYI ARTACAK"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 18 sanığın tahliyesine değinen Özel, şunları kaydetti:

"Duruşmanın nihayet ilk ara kararından 18 arkadaşımız özgürlüklerine kavuştu. Bundan sonraki ara kararlarda bunların artarak devam edeceğini göreceğiz. Çünkü mahkeme salonu bizim yargılandığımız değil, yargıladığımız bir mecraya dönüşmüştür. Aylar öncesinden söylediğimiz, 'Kolay mı, bir partinin genel başkanı çıkacak ve diyecek ki o iddianameyi bekliyoruz.' Bu alçakça iftiraların hiçbirini ispat edemeyeceksiniz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum ve diyorum ki, 'Yargılanmak değil, yargılamak için o iddianameyi bekliyoruz.' Ben bunu söyledikten 6 ay sonra çıktı iddianame ve o çirkin onlarca yalanın hiçbirisi çıkmadı."

MUSTAFA BOZBEY'LE İLGİLİ ADLİ SÜRECİ ELEŞTİRDİ

Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki adli süreci de eleştirdi.

Açılışı yapılan merkezin yeni nesil bir gençlik alanı olduğunu belirten Özel, merkeze hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merkezde podcast stüdyolarından e-spor alanlarına kadar gençlere hitap eden bölümler bulunduğu bilgisini veren Özel, İzmir'deki kadın belediye başkanlarının çalışmalarının da yerel yönetimlerde fark oluşturduğunu sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra merkezin açılışını gerçekleştirdi.

03 Nisan 2026
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!
İran'a peş peşe saldırılar! Savaşta 38. gün: ABD'ye ait LHA7 gemisi geri çekildiİran'a peş peşe saldırılar! Savaşta 38. gün: ABD'ye ait LHA7 gemisi geri çekildi

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP dava
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

