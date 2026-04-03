CHP Genel Başkanı Özgür Özel 18 sanığın tahliye edilmesiyle ilgili konuştu

Özel, İzmir'de Konak Belediyesinin Çınarlı Mahallesi'nde hizmete aldığı "Ferdi Zeyrek Kültür Gençlik Merkezi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentteki her başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

ÖZEL: "SONRAKİ ARA KARARLARDA SAYI ARTACAK"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 18 sanığın tahliyesine değinen Özel, şunları kaydetti:

"Duruşmanın nihayet ilk ara kararından 18 arkadaşımız özgürlüklerine kavuştu. Bundan sonraki ara kararlarda bunların artarak devam edeceğini göreceğiz. Çünkü mahkeme salonu bizim yargılandığımız değil, yargıladığımız bir mecraya dönüşmüştür. Aylar öncesinden söylediğimiz, 'Kolay mı, bir partinin genel başkanı çıkacak ve diyecek ki o iddianameyi bekliyoruz.' Bu alçakça iftiraların hiçbirini ispat edemeyeceksiniz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum ve diyorum ki, 'Yargılanmak değil, yargılamak için o iddianameyi bekliyoruz.' Ben bunu söyledikten 6 ay sonra çıktı iddianame ve o çirkin onlarca yalanın hiçbirisi çıkmadı."

MUSTAFA BOZBEY'LE İLGİLİ ADLİ SÜRECİ ELEŞTİRDİ

Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki adli süreci de eleştirdi.

Açılışı yapılan merkezin yeni nesil bir gençlik alanı olduğunu belirten Özel, merkeze hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merkezde podcast stüdyolarından e-spor alanlarına kadar gençlere hitap eden bölümler bulunduğu bilgisini veren Özel, İzmir'deki kadın belediye başkanlarının çalışmalarının da yerel yönetimlerde fark oluşturduğunu sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır