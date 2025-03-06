CHP Genel Başkanı Özgür Özel Brüksel'de temaslarda bulundu

Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programları kapsamında, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldi.

AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grup toplantısında konuşma yapan Özel, AP Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel, S&D Başkanı Iratxe Garcia Perez ile toplantısının ardından ve Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tüttö ve Bölgeler Komitesi'ndeki Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Grubu Başkanı Luca Menesini ile görüştü.

Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile bir araya gelen Özel, daha sonra PES Başkanı Stefan Löfven ve PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ile toplantı yaptı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır