CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında oran verdi! Masasındaki son anketi açıkladı: 'AK Parti'yle fark....'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"KASIMDA OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Özgür Özel, "erken seçim" ile ilgili bir soruya, "Kasımda olmasını ümit ediyoruz. En geç önümüzdeki nisanda yapılacak olan bir seçim için tarih verilirse erken seçim kararını destekleriz. Bakın biz bu Kasım'ı istiyoruz ama bu Kasım'a kadar bize, gelecek sene Nisan onu geçmemek üzere bir tarih verip seçim kararını şimdiden mecliste alırsak erken seçim kararına destek veririz" dedi.

"ERDOĞAN'IN ADAY OLABİLMESİ İÇİN İSTİYORSA ŞİMDİ GELSİN ADAY OLSUN"

Özel, şöyle devam etti:

"Onun dışında biz Erdoğan'ın aday olabilmesi için istiyorsa şimdi gelsin aday olsun. Ama seçimlere 6 ay kala, bir yıl kala seçimleri birazcık öne alalım. Erdoğan'ı aday edelim gibi bir yaklaşımın karşısındayız."

Sandık güvenliği ile ilgili de vurgu yapan Özel, "Biz önümüzdeki pazar saat 6.30'ta kaldırıp sandığa yollayacak 180 bin kişiyi bulmuş durumdayız. Şu anda var. Toplam 191 bin kişi olacak. İsim şöyle şunu kabul etmiyoruz artık. Yoksa söyle oraya isim yazarlar sana. İsmi yazılan kişiyi arıyoruz. Göreve hazır olup olmadığını soruyoruz. Bazı sorularla eğitimini tamamlamış mı, bu konuda bilgi birikimi tamam mı onları yokluyoruz. Biz sandık güvenliği ordumuzu geçen sefer, ondan önceki sefer hep vatandaşın kaygı ettiği sandıklara sahip çıkacak mısınız o meseleyi seçime doğru değil şimdiden. Bizdeki temel mantık şu. Erken seçim istiyorsan o seçime önce kendin hazır olacaksın" ifadelerini kullandı.

ANKET SONUCU PAYLAŞTI

Seçime ilişkin anket sonuçları paylaşan Özel, "Anket olarak Türkiye'de malum 7,8, 9 yani ikisini bazıları katıyor ortalamaya bazıları katmıyor. Anket firması var. Bunların ortalamalarına bakıyoruz. Bunların içinde en kötüsünde 3 puan, en iyisinde 9 puan, ortalama 6.7 puan AK Parti'den öndeyiz. Bütün anketlerde öndeyiz. Geçen ayın ortalaması 7 puan diye biz 6.7 puan öndeydik anketlerde" diye konuştu.