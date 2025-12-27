HABER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de nikah törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile iç mimar Berfin Gümüşboğa'nın nikah törenine katıldı.

Balçova'daki bir otelde düzenlenen törende çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kıydı.

Nikah şahitliklerini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP TBMM Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yaptı.

Nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını veren Özel, Uzun ve Gümüşboğa'nın birbirine çok yakıştığını ifade ederek, mutluluklar diledi.

"BU GÜZEL KENTE GÖZLERİ GİBİ BAKIYORLAR"

İzmir'de görev yapan belediye başkanlarının kente büyük bir özveriyle hizmet ettiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"İzmir'de 29 belediye başkanımız var. Hepsi birbirinden yakışıklı, güzel, çalışkan, iyi niyetli. Zaman zaman güçlüklerimiz oluyor ama İzmir'e, bu güzel kente gözleri gibi bakıyorlar. Bundan sonra da yaptıkları görevlerde olduğu gibi evlerine ve yuvalarına sahip çıkacaklarına gönülden inanıyoruz."

Tören, davetlilerin çifti tebrik etmesiyle sona erdi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

