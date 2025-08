CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "AK Partili isimler sahte diploma ile devlette yükselmiş"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'da buluşan İstanbullulara seslenmek için kürsüye çıktı. Özel, konuşmasına Tuzlalıları selamlayarak başladı. 43'üncü defa sokakta olduklarını hatırlatan Özel, "Bir kez daha adalet için, özgürlük için, tersanelerde, fabrikalarda alınteri dökenler için, eli nasırlı kardeşlerimiz için buradayız" dedi.

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!"

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar:

"Bu meydanları dolduranlar, Ekrem Başkana, belediye meclis üyelerine ve seçtiklerine, iradelerine sahip çıkmak için, emekli işçi için, işçi memur için, memur gençler için, esnaflar çiftçiler için burada. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.

'O meydanlar dolmaz, yavaş yavaş söner' diyenlere hep beraber gösterdik. enerjimiz yüksek, bitiremezsiniz. İrademiz çeliktendir bükemezsiniz. İnsanımız yüreklidir, korkutamazsınız. Ne diyordu Erdoğan; '30 gün sonra insan içine çıkamayacaklar. Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. İşte Ekrem Başkanın emaneti burada. Ben CHP Genel Başkanı olarak Tuzla'dan Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum ki; arkadaşlarımız masumdur, Erkem Başkan masumdur. Ancak karşımızda bir iftira çetesi vardır. Birazdan onun maskesini düşüreceğiz.

Ben bütün Türkiye'deyim, sen neredesin Erdoğan?! Sokağa çıkabilir mi? Hayır. Pazar gezebilir mi? Hayır. İşte salon adamı Erdoğan. Çık karşımızda cesaretin varsa 2 Kasım'da sandığı getir.

CHP tam tamına 22 ilde 4 gün üst üste Anadolu'dayız. CHP olarak hem Ağrı'dayız hem Aksaray'da. Parti her yerde. Örgüt her yerde. Mücadele ve çalışma her yerde. Görüyor musunuz, iktidara yürüyoruz."

"MURAT ÇALIK SERBEST BIRAKILMALI"

Çelik, hakkında tahliye istenen hasta tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye edilmesi talebini Tuzla'dan yeniledi. "İzmir'de tedavi gördüğü hastaneden cezaevine sevk edildi. İki kez kanser atlatmış. Cezaevi koşullarında 21 kilo kaybetmiş, hastalığının nüksetme ihtimali var. O raporun sonucu ne olursa olsun toplum vicdanı çığlık atıyor. Bu zulüm sonlanmalıdır." dedi.

"SAHTE DİPLOMAYLA DEVLETTE YÜKSELMİŞLER"

AK Partili isimler sahte diploma ile devlette yükselmiş. Sen 8 ay önce sahte diploma konusunu öğrenmişsin ama milletten saklamışsın. İşte bu çürümüşlük vatandaşın işini ve aşını çalıyor.

"İBB DAVASI BORSASININ ELİMİZDE KANITLARI VAR"

Özgür Özel, İBB dosyasında itirafçı olunması için tutuklularla bir avukat aracılığı ile görüşüldüğünü şu ifadelerle açıkladı:

"19 Mart darbesinin üzerinden 5 ay geçti. İddianame yazılmıyor. Önce yalancı şahitlerle, gizli tanıklarla yürüdüler. Dünya kadar iftira attılar, birini ispatlayamadılar. gizli tanığın ifadesi tek başına olmaz kanıtını da bulacaksın. bulamadılar. İnsanları çocukları ile, eşleri ile, servetleri ile tehdit ettiler. Teslim olanlar oldu, namusu ile direnmeye devam edenler oldu. Açıkça söylüyorum. Kimse yargılanmaktan muaf değildir. Hırsız CHP'liyse de Allah belasını versin. Ama namuslu insanlara iftira attıranlar, iyice telaşa kapılanlar akıl almaz şeylere cürret ettiler.

Mesleklerini kötüye kullanan bazı savcılar, elçileri avukatlar aracılığı ile tutuklularla görüşüp 'Şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin' diyerek bir çetenin İBB Davası borsası oluşturduğunun kanıtlarının da elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Bir avukat, adı M.Y. Bir avukatın, bir avukatın gezip şirketleri, 'Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım.' dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde, bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada. Ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerini, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek "Bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek" dediğini, bu dediğinin gerçekten de o dediği gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptırdığını, yetmez, bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştürdüğünü bilmiyorum. Bilmiyorum, elimde kanıtım var. Bunu yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na veriyorum."

“2019’DAN BU YANA TUZLA’DA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİK”

“Biz, 2019’dan bu yana Tuzla’da çok şey değiştirdik. Bu değişimi en çok ve en derinden sizler yaşadınız, sizler hissettiniz. Tuzla’ya kreşler açtık ve okul öncesi eğitim imkanlarına ulaşmada yaşanan büyük adaletsizliği bitirmeye çalıştık. Kreş çağında çocuğu olan annelere iş bulup, çalışabilmeleri için fırsat sunduk. Kent Lokantası açtık ve ağır ekonomik koşullar yüzünden yeterince beslenemeyen, sağlıklı, kaliteli gıdaya bütçesi yetmeyen vatandaşlarımızın yanında olduk. Bölgesel İstihdam Ofisimizi hizmete sunduk.

Başta gençler, kadınlar olmak üzere, Tuzlalı hemşerilerimizin işe yerleşmelerine aracılık ettik. KİPTAŞ sosyal konutlarımızla, çok değerli bir konut edinme modelini hayata geçirmeye başladık. Hem de iktidarın bütün engellemelerine rağmen. Tuzla için yaptıklarımızın listesi çok uzun. Çünkü milletin parasını millete verirseniz, bir avuç azınlığa değil, milletin tamamına hizmet ederseniz, daha önce görülmemiş kadar çok icraat yaparsınız, iş üretir, hizmet sunarsınız.”