CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'deki mitingde konuşuyor

CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu akşamki durağı İstanbul'un Ümraniye ilçesi oldu. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kalabalığa sesleniyor.

CHP LİDERİ ÖZEL'DE ÜMRANİYE'DE KONUŞUYOR

Özel, mitingdeki konuşmasında şunları söyledi;

"ERDOĞAN'I DÖRT KEZ YENEN EKREM İMAMOĞLU VARDI"

"Tayyip Erdoğan yenilmişti. Erdoğan'ı dört kez yenen Ekrem İmamoğlu vardı. Ekrem İmamoğlu'nu gireceği seçime dört gün kala gözaltına alan ve dört gün gözaltında tutan, gireceği seçim günü (23 Nisan) hapse atan iktidar şunu göremedi. O günkü seçimde 90 yaşında bastonlu amcalar teyzeler, karnı burnunda hamile kadınlar o gün iradesini göstermek için sandığa girmişti. İşte Ekrem başkanımız her türlü haksızlığa karşı mücadelesini sürdürüyor. Eninde sonunda onu cumhurbaşkanı yapacağız!"

Öyle hallere düştüler ki. Babalara saldırıyor, annelere saldırıyor. Anne babaları evlatlarıyla tehdit edip Türkiye'nin dört bir tarafındaki cezaevlerine yolluyorlar. Bugün bir başsavcı, Ekrem başkanın evladını ve yaşlı babasını Vatan Emniyet'e çağrıyor. Ekrem başkanın babasının çizgisi, aile şirketi 75 yıllık. Bu şirketin bütün malvarlığına el koydular, şirkete çektiler. Hasan amcanın emekli maaşını bile bloke etmiş, tedbir koymuşlar.

Bir yerde bir yolsulzuk varsa orada yolsuzlukla gelen paraya el koyarsın. Yahu 80 yaşındaki adamın emekli maaşına el koyacak kini nerede biriktirdin? Ekrem başkanla uğraşıyorsun tamam da 80 yaşındaki Hasan amcayla uğraşmaya utanmıyor musun? Gücün ona mı yetiyor?

"EKREM BAŞKANIN AİLESİNİN PASAPORTUNU İPTAL ETMİŞLER"

Geçen gün öğrendim, öğrendim deliye döndüm. Ekrem başkana yurt dışında ödül vermişler. Eşi yurt dışına çıkacak ödül için ama pasaportunda sorun var. Devletin verdiği yeşil pasaportlarını iptal etmişler Ekrem başkanın ailesinin. Ekrem başkan ceza mı aldı, belediye başkanlığı mı düştü? İddia var iddianame yok? Yargıtay'da kesinleşmiş karar yokken ailesinin pasaportunu iptal etmek haysizeytsizliktir.

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLÜYORUM..."

Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Diyordu ki, "Bir aya kalmaz birbirinin yüzüne bakamayacaklar". Bak buradaki kalabalığı görüyor musun? Sen belediye başkanlığı yaptın rüşvet almaktan yargılandın. Sana yapılmayanları sen başkalarına yapıyorsun. Gözünün içine baka baka söylüyorum, sana yazıklar olsun. Sanıyor ki ben söyleyeceğim olacak, her şey yapılacak. Bu akşamki afişleri toplamaya çalıştılar, resminden korkuyorlar.

Aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bu millete hizmet etmekle, bir santim eğilmemekle kahraman olunur. Bizim kahramanlarımız orada şerefiyle yatıyor.

"HAK ETMEDİĞİMİ DUYARSAM HAK ETTİĞİNİ DUYARSIN"

Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Bizimle uğraşma, çok daha beterini duyarsın. Bu meydandaki insanlar hak diyor, hukuk diyor, adalet diyor.