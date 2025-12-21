Seyir halindeki otomobilde yangın paniği

Olay, D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmit istikametinden Karamürsel istikametine seyir halinde olan 16 Z 2778 plakalı otomobilin ön kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu bildirdi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜLDÜ

Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobilin motor kısmı ile ön tamponunun yandığı gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır