CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ümraniye'deki mitingde partililere seslendi

CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu akşamki durağı İstanbul'un Ümraniye ilçesi oldu. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Ümraniye'de halka seslendi. Özel, mitingdeki konuşmasında şunları söyledi;

"Bugün bu emekliler sadece 16.800 lira maaş alıyorlar, en düşük emekli maaşı. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı bir buçuk çeyrek altın alıyor. Düşünün, bugün olsa 88.000 lira, en az 80.000 lira emekli maaşı alacak. Asgari ücrette durum farklı değil."

"BÜLENT ECEVİT'İN MEZARI BAŞINDA DUA ETTİM SÖZ VERDİM"

Seçildikten sonra Bülent Ecevit'in mezarı başında dua ettim söz verdim. Sayın genel başkanım dedim, buraya iktidar partisi olarak geleceğim. Bugün Kıbrıs Fatihi Karaoğlu'nun huzurunda Türkiye'nin birinci partisi, son genel seçimlerin birinci partisi, geleceğin iktidar partisi genel başkanı olarak size soruyorum. Durmak var mı? Teslim olmak var mı? Hayır!

O zaman işsizlikten kurtulmak, hayat pahalılığından kurtulmak, yasaksız Türkiye vizesiz Avrupa için, Türkiye'yi yüz yıl önceki gibi yeniden kurtarmak, bu ülkeyi huzurlu insanların ülkesi yapmak için birlikte yürümeye var mısınız?"