CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik başladı! Atılan slogan gündem oldu

CHP'de mahkeme kararının ardından genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez Genel Merkez'e gelecek. Bayramlaş programı için çok sayıda ilden katılım gerçekleşirken bina önünde atılan sloganlar gündem oldu.

CHP'de mahkeme kararıyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı kapsamında partililer genel merkeze gelmeye başladı.

İLK KEZ GELECEK

İstinafın CHP kurultay davası kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kılıçdaroğlu'nun, kararın ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar tamamlandı.

DİKKAT ÇEKEN POSTERLER

Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

SLOGANLAR GÜNDEM OLDU

Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız." yazılı pankartı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, saat 12.00'de genel merkeze gelmesi ve 14.00'te partililere hitap etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

