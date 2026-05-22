CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik, MYK toplandı! YSK'ya 'mutlak butlan' başvurusu

Türkiye'nin ana gündem maddesi CHP için alınan 'Mutlak Butlan' kararı oldu. CHP'nin 2023 yılındaki 38'inci Olağan Kurultayı'yla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı vermesinin ardından partide olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor.

CHP'DEN YSK'YA 'MUTLAK BUTLAN' BAŞVURUSU

Dün, kararın ardından genel merkezde MYK'sını toplayan Özgür Özel kurmaylarıyla yaklaşık 5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Özel, mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulamış ve bugün için YSK'ya bir başvuru yapacaklarını açıklamıştı.

DÜN DE YARGITAY'A BAŞVURU YAPILMIŞTI

CHP'den YSK hamlesi geldi. CHP, mutlak butlan kararının iptali için YSK'ya başvuruda bulundu. YSK, itiraz başvurusunu görüşmek için toplandı. CHP dün tedbir kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması için Yargıtay'a başvuru yapmıştı.

"ARASAM NE KONUŞACAĞIZ?"

Özel, mutlak butlan kararı ile göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen aramaya da cevap vermediğini aktararak "Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu'nun telefonu da var. Arasam ne konuşacağız? O telefona dönmenin bir manası olmaz" demişti.

ÖZDAĞ, GECE SAATLERİNDE ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

CHP'de hareketlilik gece boyu sürdü. Gece geç saatlerde Ankara'ya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Özel ile görüştü.

GENEL MERKEZDE HAREKETLİLİK! ÖNCE MYK İLE SONRA BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞECEK

Parti binasındaki hareketlilik ise hala sürüyor. Özel MYK'sını tekrar topladı ve görüşme haline geçtiler. Öte yandan Özel saat 11:00'de de CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelecek.