HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik, MYK toplandı! YSK'ya 'mutlak butlan' başvurusu

CHP, tarihinin en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Dün çıkan 'Mutlak butlan' kararı sonrası parti binasına gelen Özgür Özel ve kurmayları gece boyu buradaydı. CHP bugüne de hareketli başladı. Özel, MYK'sını yeniden toplantıya çağırdı. Öte yandan Özel saat 11:00'de büyükşehir belediye başkanları ile görüşme yapacak. Ayrıca CHP mutlak butlan kararının iptali için de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP dün de Yargıtay'a başvurmuştu.

CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik, MYK toplandı! YSK'ya 'mutlak butlan' başvurusu
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin ana gündem maddesi CHP için alınan 'Mutlak Butlan' kararı oldu. CHP'nin 2023 yılındaki 38'inci Olağan Kurultayı'yla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı vermesinin ardından partide olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor.

CHP'DEN YSK'YA 'MUTLAK BUTLAN' BAŞVURUSU

Dün, kararın ardından genel merkezde MYK'sını toplayan Özgür Özel kurmaylarıyla yaklaşık 5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Özel, mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulamış ve bugün için YSK'ya bir başvuru yapacaklarını açıklamıştı.

DÜN DE YARGITAY'A BAŞVURU YAPILMIŞTI

CHP'den YSK hamlesi geldi. CHP, mutlak butlan kararının iptali için YSK'ya başvuruda bulundu. YSK, itiraz başvurusunu görüşmek için toplandı. CHP dün tedbir kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması için Yargıtay'a başvuru yapmıştı.

CHP Genel Merkezi nde hareketlilik, MYK toplandı! YSK ya mutlak butlan başvurusu 1

"ARASAM NE KONUŞACAĞIZ?"

Özel, mutlak butlan kararı ile göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen aramaya da cevap vermediğini aktararak "Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu'nun telefonu da var. Arasam ne konuşacağız? O telefona dönmenin bir manası olmaz" demişti.

CHP Genel Merkezi nde hareketlilik, MYK toplandı! YSK ya mutlak butlan başvurusu 2

ÖZDAĞ, GECE SAATLERİNDE ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

CHP'de hareketlilik gece boyu sürdü. Gece geç saatlerde Ankara'ya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Özel ile görüştü.

CHP Genel Merkezi nde hareketlilik, MYK toplandı! YSK ya mutlak butlan başvurusu 3

GENEL MERKEZDE HAREKETLİLİK! ÖNCE MYK İLE SONRA BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞECEK

Parti binasındaki hareketlilik ise hala sürüyor. Özel MYK'sını tekrar topladı ve görüşme haline geçtiler. Öte yandan Özel saat 11:00'de de CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildiKılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi
Kararı öğrendiği anda Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı! İlk açıklamaKararı öğrendiği anda Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı! İlk açıklama

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Servetiyle dikkat çekmişti! Evlilik kriterlerini tek tek sıraladı

Servetiyle dikkat çekmişti! Evlilik kriterlerini tek tek sıraladı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.