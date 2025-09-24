CHP İstanbul'da yeni kriz! Mahkemeden, durdurma talebi geldi... Partiden ilk tepki geldi

CHP'nin önemli gündem maddelerinden biri de İstanbul. CHP İstanbul İl yönetimine Gürsel Tekin ve beraberinde heyetin atanmasından sonra başlayan süreçte tüm gözler bugüne çevrildi.

CHP, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ne hazırlanırken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin bugün düzenlenecek Olağanüstü İstanbul İl Kongresi hakkında önemli bir karara imza attı.

"ÇALIŞMALARIN DURDURULMASI GEREKMEKTEDİR"

Gönderilen yazıda "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

"HSK DERHAL SORUŞTURMA AÇIP, BU HAKİMİ AÇIĞA ALMALIDIR"

Kongreye sayılı dakikalar kala gelen bu talep CHP tarafından tepkiyle karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına dair çalışmaların durdurulmasını talep etti. Bu hakim Anayasa’ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor!

HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır" dedi.

"BU KARAR DEMOKRASİYE KARA BİR LEKEDİR"

CHP'li Burhanettin Bulut ise "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan CHP'li Gökhan Günaydın da Sözcü canlı yayınına bağlanarak kongreyi yapacaklarını ve YSK kararını bekleyeceklerini aktardı.

"MAHKEMENİN YAPTIĞI YETKİ GASPI VE ANAYASAL BİR SUÇTUR"

Murat Emir de karar tepki gösterdi ve "Öylesine panik oldular ki; İstanbul Olağanüstü İl Kongremiz öncesi, AKP’li olduğu bilinen 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi kongremizi durdurmak için valiliğe ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. Seçimlerde tek yetkili ve Anayasal kurum olan YSK açıkça tedbir kararını yok saymış ve kongreye devam kararı vermiştir. Mahkemenin yaptığı yetki gaspı ve artık açıkça anayasal bir suçtur! Bu hakim, yargının darbe ayağının bir parçasıdır. HSK ya bu hakimi derhal açığa alacak ya da bu darbenin ortağı olarak tarihe geçecektir" dedi.