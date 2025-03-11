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  4. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı

11.03.2025 13:44
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için İstanbul Adliyesi karşısında toplanan grubun kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 1 saat kalan Çelik, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Özgür Çelik, savcılıktaki ifadesinde, İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifadesinin ardından açıklama yapacağı için bazı milletvekillerinin alana ses aracı getirmek istediğini ancak aracın önüne TOMA çekilip alana girişinin engellendiğini öne sürdü.

TOMA'yla yolun kapatılmasının kanunsuz emir olduğu ve güvenlik tehdidinin bulunmadığına ilişkin polislerle konuştuklarını belirten Çelik, "Müzakere sonuç vermeyince alana bir yükselti kurularak portatif ses düzeniyle basın açıklamasının gerçekleşmesi için yine kolluk güçleriyle müzakere ettik. Bu müzakere de sonuç vermeyince önüne TOMA çekilen, milletvekillerimizin içinde bulunduğu otobüse doğru yürüdük. Yürürken polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz, fiili bir hareketimiz olmadı. Görüntülerden bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP
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