CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylarla paylaşım yapanlar gözaltına alınmıştı! 3 kişi tutuklandı

İstanbul Valiliğinin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla alakalı halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili çalışma yapıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 14'ü yakalanırken, 10 şüphelinin firari olarak aranmasına devam ediliyor.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

CHP İstanbul İş Başkanlığı önünde gerçekleşen eylemlerle ilgili sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşım yapan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır