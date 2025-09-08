HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma

İstanbul Valiliğinin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylarla alakalı "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet ettikleri" gerekçesiyle 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma

Valiliğin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla alakalı halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili çalışma yapıldı.

"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 14'ü yakalanırken, 10 şüphelinin firari olarak aranmasına devam ediliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma 1

14 ŞÜPHELİDEN 9'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan savcılık, gözaltındaki 14 şüpheliden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.

(AA)

08 Eylül 2025
08 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'den Suriye'nin Humus kentine saldırıİsrail'den Suriye'nin Humus kentine saldırı
Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladıErdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı CHP eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Gergin geçen gün sonrası Özgül Özel'den ilk hamle

Gergin geçen gün sonrası Özgül Özel'den ilk hamle

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.