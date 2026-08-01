CHP kulisleri hareketli! 4 vekil daha YENİ Parti'ye katılacak

YENİ Parti’ye katılmayan ve “Kişilerden taraf değiliz sadece CHP’den tarafız” diyen CHP’li milletvekillerinden dördünün daha önümüzdeki ay içinde Özgür Özel’in partisine katılacağı iddia edildi.

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti siyaset sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Birçok CHP’li belediye başkanı ve eski milletvekili partiden istifa ederek YENİ Parti’ye katıldığını açıkladı. 91 milletvekilinin partiden ayrılmasına rağmen CHP içinde sular durulmuyor. Kendisine ait araçta 2 yıl önce çok sayıda kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirilmesine ilişkin dava nedeniyle CHP’den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı. Böylece CHP’nin TBMM’de vekil sayısı 45’e yükseldi.

SABIR TAŞI ÇATLIYOR

CHP içindeki 45 milletvekili arasında YENİ Partiye katılmayıp CHP’de kalmayı ve mutlak butlan yönetimine karşı mücadele etmeyi planlayan yaklaşık 20 milletvekili bulunuyor. Bu milletvekilleri, “Bir an önce kurultay yapılmalı ve yeni bir CHP yönetimi belirlenmelidir” fikrinde ortaklaşıyor.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup başkanı seçimlerine müdahale etmesi, “CHP içindeki tartışmalarda beni ilgilendirmiyor” açıklaması ve kurultay takvimini bir türlü duyurmamasının ardından parti içindeki muhalif isimlerin sabrı taşmak üzere.

Edinilen bilgiye bu milletvekili grubundan dört kişi YENİ Parti kurmaylarıyla yaptıkları görüşmelerde partiye katılımın sinyalini verdi. Kurultay takviminin açıklanmaması durumunda muhalif dört vekilin Ağustos ayında YENİ Parti’ye katılması bekleniyor.

20 MİLLETVEKİLİ “ÖNCELİĞİM CHP” DİYOR

CHP içindeki “Sadece partiden tarafız” diyen isimler şunlar: Sururi Corabatır, Aysu Bankoğlu, Gürsel Erol, Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur, Engin Altay, Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç, Gülcan Kış, Cem Avşar, İlhami Özcan Aygün, Müzeyyen Şevkin, Serkan Sarı, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Baran Yazgan, Türker Ateş, Ömer Fethi Gürer, Tahsin Becan, İlhan Kesici.