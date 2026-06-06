CHP kulislerini karıştırdı! 'Kılıçdaroğlu genel başkan, Özel aday' iddiası doğru mu?

CHP kulislerinde son günlerde, olası bir uzlaşı senaryosu üzerinden yeni bir formülün tartışıldığı iddiaları gündeme damga vurdu. İddiaya göre, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise genel başkanlık görevini sürdürmesi yönünde bir denge arayışı bulunduğu konuşuluyor.

Ancak Ankara'dan gelen son kulis bilgileri, bu iddiaları doğrulamıyor. Edinilen bilgilere göre, iki isim arasında bu yönde hazırlanmış bir uzlaşı paketi bulunmuyor. Parti kaynakları, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir hazırlığın ya da değerlendirmenin de gündemde olmadığını belirtiyor.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Siyasi kulislerde farklı senaryolar konuşulmaya devam etse de, Ankara'da ağırlık kazanan değerlendirme, "Özgür Özel'in adaylığı şu aşamada söz konusu bile değil" şeklinde.