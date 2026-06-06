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CHP kulislerini karıştırdı! 'Kılıçdaroğlu genel başkan, Özel aday' iddiası doğru mu?

CHP kulislerinde, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise genel başkan olarak kalacağı bir uzlaşı formülü konuşuluyor. Peki bu iddia doğru mu?

CHP kulislerini karıştırdı! 'Kılıçdaroğlu genel başkan, Özel aday' iddiası doğru mu?

CHP kulislerinde son günlerde, olası bir uzlaşı senaryosu üzerinden yeni bir formülün tartışıldığı iddiaları gündeme damga vurdu. İddiaya göre, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise genel başkanlık görevini sürdürmesi yönünde bir denge arayışı bulunduğu konuşuluyor.

Ancak Ankara'dan gelen son kulis bilgileri, bu iddiaları doğrulamıyor. Edinilen bilgilere göre, iki isim arasında bu yönde hazırlanmış bir uzlaşı paketi bulunmuyor. Parti kaynakları, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir hazırlığın ya da değerlendirmenin de gündemde olmadığını belirtiyor.

CHP kulislerini karıştırdı! Kılıçdaroğlu genel başkan, Özel aday iddiası doğru mu? 1

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Siyasi kulislerde farklı senaryolar konuşulmaya devam etse de, Ankara'da ağırlık kazanan değerlendirme, "Özgür Özel'in adaylığı şu aşamada söz konusu bile değil" şeklinde.

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel haberler
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