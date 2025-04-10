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CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen eylemlere katıldığı için ifadeye çağrıldığını ifade etti.

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını yazdı.

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Başarır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları!"

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Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır
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