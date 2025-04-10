CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını yazdı.

Başarır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları!"