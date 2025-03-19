CHP'li Başarır'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepki!

Son dakika: CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi.
Dün akşam saatlerinde İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal edilmesini de hatırlatan başarır şu ifadelere yer verdi;
"Gece diplomasını iptal ettirenler, sabahın ilk ışıklarıyla Ekrem İmamoğlu’nun evinin kapısına polis yığıp evini aratacak kadar pervasızlaştı!
Bu ülkeyi nereye götürmek istiyorsunuz?
Bu korku, bu baskı, bu hukuksuzluk iktidarın çaresizliğinin ilanıdır!
Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz!"