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CHP'li Başarır'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepki!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2025 07:19
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Son dakika haberi: Diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararına CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu ülkeyi nereye götürmek istiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Başarır'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepki!

Son dakika: CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal edilmesini de hatırlatan başarır şu ifadelere yer verdi;

"İMAMOĞLU’NUN EVİNİ ARATACAK KADAR PERVASIZLAŞTI!"

"Gece diplomasını iptal ettirenler, sabahın ilk ışıklarıyla Ekrem İmamoğlu’nun evinin kapısına polis yığıp evini aratacak kadar pervasızlaştı!

Bu ülkeyi nereye götürmek istiyorsunuz?

"86 MİLYON OLARAK DİRENECEĞİZ!"

Bu korku, bu baskı, bu hukuksuzluk iktidarın çaresizliğinin ilanıdır!

Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz!"

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Ali Mahir Başarır
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