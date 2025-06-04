HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Belediye başkanları, eski vekil... Çok sayıda isme tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Birçok kişi hakkında tutuklama talep edildi. Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de aralarında bulunduğu 22 isim tutuklandı.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Belediye başkanları, eski vekil... Çok sayıda isme tutuklama
Begüm Özkaynak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, dün sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ISTANBUL---IBB-SORUSTURMASI-BUYUKCEKMEC_747665_220610 (1)

Diğer yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen ve aralarında belediye başkanlarıyla, başkan yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri saat 10.00 itibariyle başladı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanı Sırrı Küçük, Osmaniye Kadirli Belediyesi'nde işçi olan Can Zafer Yaman, Beşiktaş Belediyesi'nde eğitmenleri Şazime Sena Çelik, Görkem Kızılayak ve soruşturmada ismi geçen şirketlerin ortak, yetkili ve çalışanları olan Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Yusuf Yadoğlu, Fikri Demir, Songül Demir, İsmet Abacı, Hakan Ateş, İsmail Yalçın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ISTANBUL---IBB-SORUSTURMASI-BUYUKCEKMEC_747664_220610 (1)

22 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmada eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Er Çevik ve Ağaç A.Ş. genel Müdürü Ali Sukas, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve İsmet Abacı tutuklandı.

Mahkeme Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de tutuklanmasına karar verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediyesi çalışanı Halil S., Beşiktaş Belediyesi eğitmenleri Görkem Kızılayak ve Şazime Sena Çelik ile soruşturmada ismi geçen şirketlerin yetkilileri Hakan Ateş ve İsmail Yalçın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.

Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilmişti.

(AA-DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarşaflı kadın kılığına girip kurşun yağdırdı! O anlar kameradaÇarşaflı kadın kılığına girip kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldıTBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
NE KORKMUŞLAR CHP DEN VAY BEE
yarın bu insanlar çıkar. bakalım sonra ne olur. erme bulma dünyası neticede...
Yazık memleketi ne hale getirdiler...
En Çok Okunan Haberler
CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Belediye başkanları, eski vekil... Çok sayıda isme tutuklama

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Belediye başkanları, eski vekil... Çok sayıda isme tutuklama

O penaltı iptal olmuştu! Futbol dünyasında kural değişti

O penaltı iptal olmuştu! Futbol dünyasında kural değişti

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

Osimhen iddiası gündem olmuştu! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı

Osimhen iddiası gündem olmuştu! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı

Kahreden haber! Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

Kahreden haber! Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.