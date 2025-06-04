CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Belediye başkanları, eski vekil... Çok sayıda isme tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, dün sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Diğer yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen ve aralarında belediye başkanlarıyla, başkan yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri saat 10.00 itibariyle başladı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanı Sırrı Küçük, Osmaniye Kadirli Belediyesi'nde işçi olan Can Zafer Yaman, Beşiktaş Belediyesi'nde eğitmenleri Şazime Sena Çelik, Görkem Kızılayak ve soruşturmada ismi geçen şirketlerin ortak, yetkili ve çalışanları olan Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Yusuf Yadoğlu, Fikri Demir, Songül Demir, İsmet Abacı, Hakan Ateş, İsmail Yalçın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

22 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmada eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Er Çevik ve Ağaç A.Ş. genel Müdürü Ali Sukas, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve İsmet Abacı tutuklandı.

Mahkeme Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de tutuklanmasına karar verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediyesi çalışanı Halil S., Beşiktaş Belediyesi eğitmenleri Görkem Kızılayak ve Şazime Sena Çelik ile soruşturmada ismi geçen şirketlerin yetkilileri Hakan Ateş ve İsmail Yalçın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.

Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilmişti.

(AA-DHA)