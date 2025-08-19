HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'li belediyeyi yerden yere vurdu! 'Şoka girdim' diyen Özlem Gürses'ten 'Bodrum' tepkisi

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube'daki canlı yayında 'Şoktan şoka' girdi. İsim vermeden CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi'ni yerden yere vuran Gürses, "Şehri dolaşayım dedim aman Allah'ım nasıl eve geri döndüğümü bilemedim. Altyapı çökmüş ortalık pislikten geçilmiyor" diye konuştu.

CHP'li belediyeyi yerden yere vurdu! 'Şoka girdim' diyen Özlem Gürses'ten 'Bodrum' tepkisi
Devrim Karadağ

Gazeteci Özlem Gürses, isim vermeden CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi'ni eleştirdi. YouTube'daki kanalında açtığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanan Gürses, gördüklerine inanamadığını söyledi.

İlçede belediyecilik hizmetlerinin olmadığını belirten Gürses, şehirde çöp yığınlarını oluştuğunu, altyapı hizmetlerinin çöktüğünü iddia etti.

CHP li belediyeyi yerden yere vurdu! Şoka girdim diyen Özlem Gürses ten Bodrum tepkisi 1

Yayındaki internette problem yaşandığını belirten takipçilerine "Bodrum'da sadece internet değil hiçbir şey yok" diyerek yanıt veren Gürses, sözlerini şöyle sürdürdü;

"ŞOKTAN ŞOKA GİRDİM"

"Bu seferki Bodrum seyahatinde şoktan şoka girdim diyebilirim. Ben genellikle eve girerim evden de çıkmam.

"AMAN ALLAH'IM! EVE NASIL DÖNDÜM BİLEMEDİM"

İlk defa Bodrum'u bir dolaşayım dedim, aman Allah'ım! Eve nasıl geri döndüğümü bilemedim.

"ORTALIK PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR"

Altyapı çökmüş, ortalık pislikten geçilmiyor. Kimseyi üzmek istemem ama çöpler toplanmıyor, kim toplamıyor niye toplamıyor bilemiyorum ama durum bu."

Gürses'in canlı yayında kullandığı ifadeler sosyal medyada da gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da düzenlenen CHP mitinginde fıskiye krizi!Aydın'da düzenlenen CHP mitinginde fıskiye krizi!
'Vatanı çapulculara mı bırakacağız' dediler! Şehit tazminatı alan babayı dolandırdılar'Vatanı çapulculara mı bırakacağız' dediler! Şehit tazminatı alan babayı dolandırdılar

Anahtar Kelimeler:
CHP Özlem Gürses bodrum belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

Yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı, tepkiler peş peşe geldi

Yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı, tepkiler peş peşe geldi

CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti'

CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti'

Mansur Yavaş sessiz kalmadı! "Tüm anketlerde yerle bir oldu"

Mansur Yavaş sessiz kalmadı! "Tüm anketlerde yerle bir oldu"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.