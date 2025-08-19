CHP'li belediyeyi yerden yere vurdu! 'Şoka girdim' diyen Özlem Gürses'ten 'Bodrum' tepkisi

Gazeteci Özlem Gürses, isim vermeden CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi'ni eleştirdi. YouTube'daki kanalında açtığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanan Gürses, gördüklerine inanamadığını söyledi.

İlçede belediyecilik hizmetlerinin olmadığını belirten Gürses, şehirde çöp yığınlarını oluştuğunu, altyapı hizmetlerinin çöktüğünü iddia etti.

Yayındaki internette problem yaşandığını belirten takipçilerine "Bodrum'da sadece internet değil hiçbir şey yok" diyerek yanıt veren Gürses, sözlerini şöyle sürdürdü;

"ŞOKTAN ŞOKA GİRDİM"

"Bu seferki Bodrum seyahatinde şoktan şoka girdim diyebilirim. Ben genellikle eve girerim evden de çıkmam.

"AMAN ALLAH'IM! EVE NASIL DÖNDÜM BİLEMEDİM"

İlk defa Bodrum'u bir dolaşayım dedim, aman Allah'ım! Eve nasıl geri döndüğümü bilemedim.

"ORTALIK PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR"

Altyapı çökmüş, ortalık pislikten geçilmiyor. Kimseyi üzmek istemem ama çöpler toplanmıyor, kim toplamıyor niye toplamıyor bilemiyorum ama durum bu."

Gürses'in canlı yayında kullandığı ifadeler sosyal medyada da gündem oldu.