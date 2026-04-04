  2. HABER
CHP'li Bolu Belediyesi'ne operasyon! Ekipler binada arama yapıldı

Son dakika haberi: Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi arama yaptı.

Son dakika: Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında erken saatlerde jandarma ekiplerinin belediye binasına gelerek arama yaptığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

CHP li Bolu Belediyesi ne operasyon! Ekipler binada arama yapıldı 1

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

