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  4. CHP’li Deniz Yücel ve Murat Bakan trafik kazası geçirdi

CHP’li Deniz Yücel ve Murat Bakan trafik kazası geçirdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.04.2025 11:30
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CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ankara’da trafik kazası geçirdi. Havalimanından evlerine dönerken çevreyolunda meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale gelirken, iki siyasetçi de şans eseri yara almadan kurtuldu.

CHP’li Deniz Yücel ve Murat Bakan trafik kazası geçirdi

Ankara’da gerçekleşen trafik kazasında, CHP’nin iki önemli ismi büyük tehlike atlattı. CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın içinde bulunduğu araç, Ankara çevreyolunda kaza yaptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, MİLLETVEKİLLERİ YARA ALMADI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kazanın ardından milletvekillerinin içinde bulunduğu araç kullanılamaz hale geldi. Her iki milletvekilinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BAŞKA BİR ARAÇLA EVLERİNE GEÇTİLER

Hastaneye gitmeyen vekiller kaza sonrası olay yerine gelen başka bir araçla evlerine geçti. Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

CHP'li Yücel ve Bakan'ın bugün CHP Genel Merkezi'nde olacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası CHP
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